Collm-Region

Neben den großen Themen passieren in der Collm-Region auch viele kleine Dinge. Auch sie sind es wert, vermeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Ökumenischer Gottesdienst in der Aegidienkirche

Einen ökumenischen Gottesdienst zum katholischen Hochfest Fronleichnam feiern die Christen aus Oschatz und Umgebung am Sonntag, dem 6. Juni, der St. Aegidien-Kirche.„Seit ein paar Jahren wird das katholische Hochfest Fronleichnam – Fest des allerheiligsten Leibes und Blutes Christi – ökumenisch begangen“, informiert Christof Jochem, leitender Pfarrer der evangelischen Kirchgemeinde Oschatzer Land. In diesem Jahr findet der Gottesdienst nicht im Stadtpark, sondern in der St. Aegidien-Kirche statt.Nach der Eucharistiefeier ist auch eine Prozession mit der Monstranz in der Kirche vorgesehen, so Jochem. Mitwirkende sind von der katholischen Kirche Pfarrer Markus Johannes Scholz und Gemeindereferent Matthias Demmich aus Riesa und von der evangelischen Kirche Pfarrer Christof Jochem und Kantor Matthias Dorschel aus Oschatz sowie ein Bläserquartett des Posaunenchores Oschatz. Beginn des Gottesdienstes ist um 10.30 Uhr. Um 12 Uhr schließt sich dann laut Jochem ein neues Format an, das sich „Musik und Wort zur Mittagszeit“ nennt und 30 Minuten dauern wird. Gestaltet wird das neue Format mit Orgelklang von Kantor Dorschel und Textenvon Pfarrer Jochem.

Schloss Hubertsburg lädt wieder zum Besuch ein

Der Freundeskreis Schloss Hubertusburg öffnet erstmals am Wochenende 5./6. Juni jeweils von 11.30 Uhr bis 15.30 Uhr die Bereiche in Schloss Hubertusburg, an der Pferdeschwemme im Großen Schlosshof, im Haus 12. Besucher erhalten Informationen zum Schloss und zur Schlossgeschichte , teilte Martina-Elvira Lotzmann vom Vorstand mit. Künftig lädt der Verein samstags und sonntags von 11.30 bis 15.30 Uhr, an jedem weiteren Wochenende ein. Noch gelten Maskenpflicht, Abstandsregeln, Besucherregistratur (für die Infektisonsnachverfolgung).

Anfragen und Infos unter Telefon 0157 7716 7914, per e-mail: koenigliche.jagdresidenz@gmail.com

Unfall in Riesa auf dem Parkplatz

Zu einem Unfall auf dem Parkplatz kam es am Mittwoch gegen 17.25 Uhr in Riesa. Wie die Polizeidirektion Dresden gestern mitteilte, stießen an der Straße Am Technikum ein Opel Corsa und ein Peugeot 207 zusammen. Der Fahrer (80) des Peugeot fuhr in der mittleren Reihe des Parkplatzes und wollte nach links abbiegen. Dort kam es zur Kollision mit der Opel-Fahrerin (61). Verletzt wurde niemand. Schaden: ca. 3000 Euro.

Von lvz