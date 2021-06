Collm-Region

Neben den großen Themen passieren in der Collm-Region auch viele kleine Dinge. Auch sie sind es wert, vermeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Ausbildungs- und Studienplätze in der sächsischen Steuerverwaltung frei

Ab sofort können sich Interessenten zum Einstellungsbeginn 1. September 2022 für eine zweijährige Ausbildung oder ein dreijähriges Studium in der sächsischen Steuerverwaltung bewerben. Sowohl die Ausbildung als auch der Studiengang sind dual aufgebaut, so dass sich die fachtheoretischen Zeiten mit umfangreichen Praxisphasen abwechseln. Nach dem erfolgreichen Abschluss erwartet die Absolventinnen und Absolventen vorrangig ein Einsatz in einem Finanzamt. Die Ausbildung mit Schwerpunkt Steuerverwaltung führt zum Abschluss als Finanzwirt/in. Schülerinnen und Schüler, die vorher einen unmittelbaren Einblick in die Steuerverwaltung gewinnen möchten, können ihr Praktikum auch im Finanzamt Oschatz absolvieren. Informationen hierzu sind unter www.steuerausbildung.sachsen.de zu finden. Interessierte Schülerinnen und Schüler können sich auch telefonisch direkt an Angela Brückner unter 03435/978309 wenden.

Musik in der Dahlener Kirche

Am Dienstagabend findet in der Stadtkirche Unser Lieben Frauen ab 19.30 Uhr eine musikalische Andacht statt. In diesem halbstündigen Konzert mit Gebet und Textvorträgen bringt Johannes Dickert, Kirchenmusikdirektor im Ruhestand aus Wurzen, an der Orgel Werke von Johann Sebastian Bach, Johannes Matthias Michel und Pierre Du Mage zu Gehör. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.

Polizeimeldungen aus Riesa und Stauchitz

In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte mehrere Fensterscheiben eines Gebäudes an der Rostocker Straße in Riesa beschädigt. Wie die Polizeidirektion Dresden gestern mitteilte, warfen die Täter offenbar mehrere Steine gegen das Haus und beschädigten neben den Fensterscheiben Teile der Fassade sowie ein im Gebäude stehendes Auto. Sachschaden: rund 2000 Euro beziffert. Tatzeitraum: Samstag 21.30 Uhr bis Sonntag 9.30 Uhr.

Eine Kontrolle der Polizei wurde einem angetrunkenen Autofahrer am Samstag gegen 19.35 Uhr in Stauchitz zum Verhängnis. Gestrigen Angaben der Polizeidirektion Dresden zufolge hatten Beamte des Polizeireviers Riesa den Ford-Fahrer auf der Schulstraße gestoppt, der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest bei dem Fahrer (39) ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Er muss sich wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten.

Von lvz