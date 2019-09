Melkwettbewerb in drei Disziplinen

Naundorf-Niedergoseln

Melker gehören naturgemäß zu den Frühaufstehern. Einige Vertreter dieser Berufsgruppe mussten kürzlich besonders zeitig raus. Wer 5 Uhr am Melkstand der Agrargenossenschaft Naundorf-Niedergoseln bei Oschatz zum Melkwettbewerb antrat und eine weite Anreise hatte, bei dem klingelte der Wecker deutlich vor 3 Uhr.

Immerhin zwölf Zweierteams maßen beim vom Regionalbauernverband Döbeln-Oschatz (RBV) ausgerichteten Wettkampf ihre Kräfte. RBV-Geschäftsführerin Iris Claassen freute sich besonders über die hohe Zahl junger Teilnehmer. Doch egal ob Auszubildender oder Facharbeiter – jeder musste gleich hellwach sein, denn der Wettbewerb begann mit einem theoretischen Teil, bei dem 20 Fragen zu beantworten waren.

Milchproben begutachten

Anschließend ging es im Stationsbetrieb weiter. Bei der Hauptdisziplin, dem Melken am Melkkarussell spielte natürlich die Melkleistung, also wie viele Kühe die Teams in zwölf Minuten ans Melkzeug anschließen, eine Rolle. Für eine gute Bewertung waren aber auch das korrekte Ausführen der Arbeitsschritte, die Organisation der Arbeit im Team und das Beachten der Hygieneanforderungen von großer Bedeutung.

Einzeln waren die Teilnehmer dann beim sogenannten Zelltest gefragt. Dabei mussten Milchproben genommen und beurteilt werden. Ohne Beeinträchtigung durch tierische Launen ging das Beurteilen von Futtermitteln über die Bühne. Außerdem mussten die Teilnehmer noch ihre Technikkenntnisse unter Beweis stellen, also die Funktionsweise einer Melkanlage erklären können und die verschiedenen Einzelteile richtig zuordnen.

19 Starter

Am Dienstag wird der Wettbewerb mit 19 Startern am Fischgrätenmelkstand der Milchviehanlage Ebersbach fortgesetzt. Die Gewinner werden am Dienstagabend bekannt gegeben.

Gewertet werden das Melken am Melkkarussell, am Fischgrätenmelkstand und das Handmelken jeweils in den Altersklassen bis und unter 25 Jahre. Somit müssen sich Auszubildende nicht mit gestandenen Fachkräften messen. Für die Auszubildenden ist der Wettbewerb ein Vorgeschmack auf ihre Prüfungen, stehen sie doch während des Melkens unter permanenter Beobachtung einer Jury. Der Regionalbauernverband Döbeln-Oschatz ist übrigens landesweit der einzige Verband, der einen Wettbewerb im Handmelken austrägt.

Von Axel Kaminski