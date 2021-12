Menschen in Collm-Region freuen sich auf Familienzeit zum Fest

Collm-Region

Den Baum schmücken, in die Kirche gehen oder arbeiten? Das Programm für die Weihnachtstage kann durchaus unterschiedlich aussehen, wie unsere Umfrage verrät.

Klaus Köppe (77 Jahre) aus Schöna ist leidenschaftlicher Hobbymusiker und so ist es kein Wunder, dass für ihn auch das Weihnachtsfest untrennbar mit Musik verbunden ist. Köppe spielt Tenorhorn im Musikverein Lampertswalde – auch und gerade an Heiligabend.

Blasmusiker spielen Heiligabend

Vor zwei Jahren erfreuten die Bläser noch die Besucher der Christvesper in der Kirche – jetzt spielt das Ensemble eben unter freiem Himmel.

Der Musikverein Lampertswalde um Klaus Köppe (vorn, 3.v.l.) spielt Heiligabend in der Dorfmitte. Quelle: Jana Brechlin

„Wir treffen uns nachmittags um 16 Uhr zum Weihnachtsliederspielen in Lampertswalde vor dem Gasthof. Wenn wir dort sind, geht für mich das Fest los“, beschreibt er. Die gehören ansonsten der Familie: „Mir ist wichtig, dass wir zusammenkommen, dass man Kinder und Enkel sieht. Und auf das gute Essen freue ich mich natürlich auch“, verrät er.

Das erste Fest im neuen Zuhause

Andrea Hübsch (53) steht das erste Weihnachtsfest an ihrem neuen Wohnort, dem Oschatzer Fliegerhorst, bevor. Aufgewachsen ist sie in Naundorf, wo sie über 50 Jahre gelebt hat und vielleicht kommt sie mal auf einen Besuch dort bei Onkel und Tante vorbei.

Andrea Hübsch ist das erste Mal zum Fest im neuen Zuhause. Quelle: Axel Kaminski

„Weihnachten gab es sonst immer Gans mit Rotkraut und selbst gemachten Klößen. Ganz so viel Aufwand werde ich allein nicht betreiben“, ist sich die Mitarbeiterin der Ökostation in Naundorf sicher. An den Traditionen um das Essen zum Heiligabend werde sie voraussichtlich festhalten– also Geflügelsuppe zum Mittag und Kartoffelsalat mit Wienern am Abend.

Anrufe statt Karten

Ein großes Programm habe sie für die Feiertage nicht geplant. Spaziergänge mit dem Hund sind gesetzt. Sie können an den freien Tagen auch etwas länger ausfallen. Sicher wird es einige Anrufe mit älteren Verwandten und Bekannten geben, Karten schreibe ja kaum noch jemand. Sie hat es auch bei einer an die Halbschwester bewenden lassen. „Weihnachten werde ich in diesem Jahr neu und anders erleben – das muss ja aber nicht schlechter sein“, sagt sie.

Rettungsdienst an Heiligabend

Frank Reichel (61) aus Lampersdorf arbeitet als Rettungssanitäter und das auch zum Fest. „Zum Heiligenabend ziehen wir die Bescherung vor, da ich 17 Uhr auf Arbeit in die Rettungswache Torgau fahre“, sagt er. Dafür stehen die Weihnachtsessen mit der Familie schon fest im Kalender.

Rettungssanitäter Frank Reichel muss Heiligabend arbeiten. Quelle: privat

„An den Feiertagen gibt es einmal Kaninchen und den anderen Tag Ente. Wir feiern in Familie. Heiligabend sind wir bei der Familie unserer großen Tochter, welche auch in Lampersdorf wohnt, am 1. Feiertag kommen die Kinder zu uns und am 2. Feiertag treffen wir uns mit der Familie von der Schwester meiner Frau. Besonders freuen wir uns, gemeinsame Zeit zu verbringen, hoffen auf gutes Wetter, um schöne Weihnachtsspaziergänge zu machen, natürlich mit unserem Hund Rex“, beschreibt er.

Referendarin Marika Geipel serviert zum Fest auch vegetarisches Essen. Quelle: Kristin Engel

Traditionell im Familienkreis

Marika Geipel (24), Referendarin aus Oschatz feiert dieses Jahr traditionell mit der Familie. „Heiligabend sitzen wir im kleinen Kreis zusammen, es gibt Kartoffelsalat und Wiener bzw auch eine fleischlose Variante. An den Feiertagen wird der zweite Teil der Familie besucht.“

Von Jana Brechlin, Axel Kaminski, Kristin Engel