Merkwitz: Agrargenossenschaft investiert in innovativen Gewässerschutz

Merkwitz

Die Agrargenossenschaft Altoschatz-Merkwitz leistet Pionierarbeit in puncto Gewässerschutz: Als erster Landwirtschaftsbetrieb in Sachsen nahm das Team um Monika Linhardt vom Vorstand jetzt in Eigenregie eine sogenannte Phytobac in Betrieb.

Was sehr exotisch klingt, ist ein geschlossenes System und damit nachhaltig und modern – Attribute, die nicht jeder sofort mit Bauern in Verbindung bringt. Worum geht’s? Am Standort in Merkwitz sammelt die Genossenschaft das Reinigungswasser aus Düngestreuern und Pflanzenschutzspritzen und verregnet es anschließend über eigens angelegten Substratbehältern. Die im dortigen Ackerboden aktiven Mikroorganismen bauen die Rückstände ab, das Wasser verdunstet. Intervalle und Intensität der Beregnung können gezielt gesteuert werden, ein Sensor misst den Feuchtegehalt im Boden. Durch eine durchsichtige Überdachung ist die Anlage vor weiterem Wassereintrag geschützt. Sauberes Regenwasser oder ölhaltiges Waschwasser von Traktoren oder anderen Geräten werden separat abgeleitet.

Anzeige

Detailblick auf die Beregnungsanlage. Quelle: Christian Kunze

Weitere LVZ+ Artikel

Ursprünglich sollte das neue System bereits im März starten, Corona bescherte den Machern auch hier einen Verzug – denn die innovative Technik für das neue Projekt musste aus den Niederlanden geliefert werden. Die Kosten für die Anschaffung beziffert Monika Linhardt vom Vorstand der Agrargenossenschaft auf rund 30 000 Euro.

Die Technologie ist seitens des Herstellers Beutech für zwei Jahre zertifiziert. Auf die Frage, ob auch andere landwirtschaftlich engagierte Betriebe die Phytobac in Anspruch nehmen können, setzt Monika Linhardt auf den Innovationscharakter, der Vorbild für andere sein kann. „Wir haben den Anfang gemacht und hoffen, dass nun andere Unternehmen nachziehen.“

Von Christian Kunze