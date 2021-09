Merkwitz kocht und backt: Rezepte der Einwohner in Buch zusammengestellt

Merkwitz

In gut drei Monaten ist Weihnachten. Wer jetzt schon auf Geschenksuche geht, kommt in diesem Jahr an den Merkwitzern nicht vorbei. Mehr als 70 Seiten füllt das neue Buch mit lokalen Back- und Kochrezepten der Einwohner, das es jetzt offiziell zu kaufen gibt.

Im vergangenen Jahr hatte die Merkwitzerin Antje Scherf die Idee, die anderen Bewohner nach ihren Lieblingsspeisen zu fragen – und zu Papier zu bringen, wie diese zubereitet werden. Fotos der fertigen Gerichte und der Einwohner beim Zubereiten fanden ebenfalls ihren Weg in das Buch. Die Arbeit an der Veröffentlichung konnte trotz der Corona-Einschränkungen fortgesetzt werden – eine der ganz wenigen Initiativen des 2020 geplanten Jubiläums zum 700-jährigen Bestehen von Merkwitz, die umgesetzt werden konnten.

Die Startauflage des Kochbuchs liegt bei 250 Exemplaren, gut 100 davon sind schon verkauft. Erhältlich ist die Rezepte-Sammlung zum Preis von 13,50 Euro im Backhaus von Nils Taube in Merkwitz. Passend zur Buchveröffentlichung spendierte Taube zwei große Bleche Kirmeskuchen bei der Präsentation. Die Erlöse aus dem Buch- und dem Kuchenverkauf kommen wiederum den Merkwitzern zu Gute. Die Einnahmen werden für die Umsetzung neuer Projekte rund um das Dorfjubiläum genutzt – vieles soll nachgeholt oder schrittweise umgesetzt werden.

Neues gibt es auch am Sport- und Spielplatz des Oschatzer Ortsteils. Dort wurde jetzt eine nagelneue Tischtennisplatte des Sportvereins ihrer Bestimmung übergeben. Mit einer Spende vom Rotary Club Torgau-Oschatz Katharina von Bora und der Unterstützung des Betonwerks Oschatz konnte diese ebenfalls im Rahmen des Dorfjubiläums geplante Idee umgesetzt werden. Unmittelbar am Spielplatz errichtet, ist die Zielgruppe klar. Katrin Krause, Cornelia König und Anja Helbig vom Vorstand des Rotary Clubs übergaben Tischtenniskellen und Tischtennisbälle, die die Jüngsten mit ihren Eltern sofort testeten.

Von Christian Kunze