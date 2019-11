Merkwitz sucht das Superbrot

Merkwitz

Im kommenden Jahr begeht der Oschatzer Stadtteil Merkwitz ein großes Jubiläum. Der Ort feiert mit mehreren Veranstaltungen seine Ersterwähnung im Jahr 1320 – also vor 700 Jahren. Bereits im Mai diesen Jahres kam ein Gremium zustande, das sich um die Planung und Vorbereitung des Festes und aller Aktivitäten kümmert. Zahlreiche Vereine und Institutionen sind darin vereint, denn zum Fest wollen alle an einem Strang ziehen. Dazu gehört es auch, von potenziellen Helfern nicht nur etwas zu nehmen, sondern ihnen etwas zurück zu geben.

Verkostung vor Ort

Eine erste Einstimmung auf das Jubiläumsjahr gibt es am 30. November. Das Backhaus Taube veranstaltet ab 15 Uhr einen Tag der offenen Tür mit einer Brotverkostung. Dabei geht es jedoch nicht um irgendein Brot – nein, am Sonnabend vor dem 1. Advent bewerben sich gleich drei Backwerke um den Titel „700-Jahre-Brot“ für das Festjahr in Merkwitz 2020.

Das Backhaus Taubeist eines der größten Unternehmen in Merkwitz. Es wurde im Jahr 1891 gegründet, ist seitdem in Familienbesitz und markiert somit selbst einen prägenden Teil der Ortsgeschichte. Die Führung wurde von Generation zu Generation weiter gegeben und so wird auch heute noch nach bewährter Tradition gebacken. Am Sonnabend wird der Brotsommelier Chris Jentzsch vor Ort sein und eine Brotverkostung leiten.

Spende für Jubiläum

Jentzsch und Lars Bittig, Fachberater bei der Bäcker- und Konditorengenossenschaft (Bäko) Ost eG, haben drei urige Jubiläums-Brote kreiert. Als da wären: die „Dinkel-Hilde“, ein mildes Brot mit Dinkel, Emmer und Roggen, der „Merkwitzer Holzfäller“, ein uriges Brot aus Weizen und Roggen, und die „Merkwitzer Magd“, ein elegantes Brot, traditionell hergestellt aus Roggen, Weizen, Buchweizen und Leinsaat. Im Brotteig stecken Rohstoffe und Arbeitskraft aus der Region, nach traditionellem Rezept – und nicht aus dem Backautomaten.

Bäckermeister Nils Taube, Lars Bittig Bäko-Fachberater sowie Brotsomelier Chris Jentzsch mit den drei Jubiläumsbroten, Mario Roßberg mit dem Kalender (v.l.) Quelle: Christian Kunze

Doch welches Brot wird nun das 700-Jahre-Brot? Alle Besucher des Tages der offenen Tür haben es am Sonnabend selbst in der Hand. Sie wählen ihr Lieblingsbrot aus, indem sie nach der Verkostung für ihren Favoriten abstimmen. Die Kreation mit den meisten Stimmen gewinnt – und wird im kommenden Jahr in allen Filialen des Backhauses Taube angeboten. Doch damit nicht genug: „20 Cent pro Brot spenden wir zur Unterstützung des Ortsjubiläums,“ kündigt Bäckermeister Nils Taube an.

Kalender zum Festjahr

Ebenfalls als Spende für das Ortsjubiläum versteht sich der Merkwitz-Kalender für 2020. Erstmals verkauft wird er ebenfalls zum Tag der offenen Bäckerei, regulär erworben werden kann er dann ab 2. Dezember. Er vereint die Festhöhepunkte mit den Akteuren, die sie ausrichten. Vereine, Firmen, Traditionen und markante Einrichtungen in Merkwitz finden auf den zwölf Monatsblättern Platz. Der Kalender kostet entsprechend des Jubiläums 700 Cent (also sieben Euro) und ist in den Filialen der Bäckerei Taube, beim Gänsemarkt Eskildsen in Wermsdorf und in der Oschatz-Information erhältlich.

Ausklang auf Geflügelschau

Sobald das Merkwitzer 700-Jahre-Brot gewählt ist, führt ein Lampionumzug zur Halle der Agrargenossenschaft Altoschatz-Merkwitz im Ort. Dort findet am gesamten Wochenende die Ausstellung des Merkwitzer Rassegeflügelzuchtvereins statt. Vor der Halle wird der Weihnachtsbaum aufgestellt, es gibt Glühwein, Bratwurst – und natürlich Fettbemmen mit dem „frisch gebackenen“ Jubiläumsbrot zur Einstimmung auf das Festjahr 2020.

Von Christian Kunze