Merkwitz und Sornzig kämpfen um Krone im Dorfwettbewerb

Wo befindet sich das schönste Dorf im Landkreis Nordsachsen? Das will eine sechsköpfige Jury innerhalb des 11. Landeswettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“ herausfinden. Der Wettbewerb auf Landkreisebene ist die erste Stufe des sachsenweiten Ausscheids. Im Mai wollen sich die Jurymitglieder in den Dörfern ein eigenes Bild von Attraktivität und Lebensqualität machen.

„Ich freue mich, dass wir hier in Sornzig so herzlich begrüßt wurden“, sagt die Juryleiterin Uta Seidel vom Landratsamt Nordsachsen. Eine Bewertung ist ihr vor Ort nicht zu entlocken. „Wir werden uns insgesamt 14 Dörfer ansehen, befinden uns gerade am Tag zwei und sehen uns das dritte Dorf an“, sagt Uta Seidel.

Jurybesuch in Sornzig Dorfwettbewerb 2022 Quelle: Hagen Rösner

Unterdessen freuen sich die Mitglieder des Sornziger Heimatvereins, ortsansässige Unternehmen und Kulturschaffende über den passenden Zeitpunkt für den Besuch. „Im Moment stimmt bei uns alles. Wir haben ein Superwetter, die Obstbaumblüte steht in voller Pracht, die Bienen summen und der Flieder duftet und wir haben hier eine einzigartige Kulturlandschaft und Geschichte“, zeigt sich die Mügelner Kulturmanagerin Kerstin Helbig hoch erfreut.

Die Sornziger Obstbaumkulturlandschaft und die inzwischen 1000-jährige Geschichte des Dorfes sind die Kernqualitäten, mit denen die Sornziger in den Dorfwettbewerb starten. Neben Bürgermeister Johannes Ecke stellten unter anderem Wolfgang Hanns, Peter Wentzlaff, Sandy Ronniger, Bettina Schubert und Volker Umbreit das Dorf und die Region vor. Bei ihrem rund dreistündigen Besuch musste die Jury einen ganzen Parcours von historischen Stätten und landschaftlichen Aussichtspunkten absolvieren. Neben einem Blick ins Sornziger Klosterleben wurden die einzigartige Sammlung an Wildobstbäumen besichtigt, der Festenberg als historische Wiege von Mügeln erkundet, Obstwiesen erwandert und einen Blick in den Kaolintagebau geworfen. „Ich denke, dass wir ganz gute Chancen haben bei diesem Wettbewerb“, meint Kerstin Helbig.

Der Landwirtschaftsspielplatz in Merkwitz Quelle: Frank Hörügel

Am Dienstagvormittag hatte sich die sechsköpfige Jury bereits im Oschatzer Stadtteil Merkwitz umgesehen. „Ich bewundere die Merkwitzer für ihr Engagement“, sagte einleitend Oberbürgermeister Andreas Kretschmar. Diesem Engagement ist unter anderem der Landwirtschafts-Spielplatz mit Holztraktor neben dem Sportplatz zu verdanken. „Unseren Eigenanteil dafür haben wir 2014 mit einem Armdrücken-Wettbewerb eingespielt“, sagte der Vorsitzende des SV Merkwitz, Stefan Helbig. Auf den Spielplatz und den aktiven Jugendklub gleich nebenan sei er besonders stolz.

Bei ihrem Rundgang schauten die Jurymitglieder auch am Feuerlöschteich, in der ehemaligen Schmiede von Dieter Bork und in der Dorfkirche vorbei. Pfarrer Christof Jochem sagte, dass die Kirche bis auf den Turm saniert sei. Der Eigenanteil für die Turmsanierung könnte nach einem Vorschlag von Bäckermeister Nils Taube durch den Verkauf von Kirchensemmeln erbracht werden.

Kremserfahrt durch Merkwitz Quelle: Frank Hörügel

Bei einer Kremserfahrt konnten sich die Gäste aber auch ein Bild vom größten Problem des Dorfes – der unsanierten Ortsdurchfahrt – machen. Laut OBM Kretschmar sei die Planung für den Ausbau 2013 begonnen worden. Doch bis heute gebe es nicht mal einen Vorentwurf. „Das ist mehr als ärgerlich“, sagte Kretschmar.

Brotzeit zwischen Amerika und Merkwitz

Der Ärger war aber schnell verflogen, als der Kremser in Amerika stoppte. Amerika wird ein Flurstück am Rande von Merkwitz genannt. Hier wurde die Jury unter dem Motto „Brotzeit zwischen Amerika und Merkwitz“ mit lokalen Spezialitäten bewirtet, bevor es zur Endstation Backhaus Taube weiter ging.

Der Gewinner des Dorfwettbewerbes wird am 28. Juni im Bürgerhaus Eilenburg bekannt gegeben.

Von Hagen Rösner und Frank Hörügel