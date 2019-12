Merkwitzer Holzfäller ist Jubiläumsbrot zur 700-Jahr-Feier

Merkwitz

Der „Merkwitzer Holzfäller“ ist das Jubiläumsbrot für die 700-Jahr-Feier im Ort kommendes Jahr. Das ist das Ergebnis des großen Brot-Castings am Sonnabend im Backhaus Taube. Beim Tag der offenen Tür in der Backstube des Merkwitzer Unternehmens beteiligten sich 123 Menschen jeden Alters an der Abstimmung zum Super-Brot. Dabei fiel das Ergebnis knapp aus. 46 Stimmen bekam der Sieger, gefolgt von der „Merkwitzer Magd“ mit 39 Stimmen und der „Dinkel-Hilde“ mit 38 Stimmen.

Essen ist Genuss

Brotsommelier Chris Jentzsch bot nicht nur Proben der drei Brote zum Verkosten an, sondern beantwortete auch zahlreiche Fragen rund um das Backen, das Brot an sich und das Bäckerhandwerk. „Am meisten wird gefragt, wie man Brot zu Hause am besten lange frisch hält“, so der Fachmann. Die Antwort darauf ist ganz einfach und stammt aus Großmutters Zeiten. Am besten eignet sich dafür ein Brottopf“, gibt er Auskunft.

Sommelier Chris Jentzsch im Gespräch mit Besuchern Quelle: Christian Kunze

Die Initiative des Jubiläumsbrotes in Merkwitz begrüßt der Bäckermeister. Als einer von rund 90 ausgebildeten Sommeliers in Deutschlands ist es sein erklärtes Ziel, die Backware wieder zu dem besonderen Status zu verhelfen, dass es einmal innehatte. „Das Handwerk, die Qualität und Tradition rund um das Brot rücken zunehmend in den Hintergrund. Daran sind große Ketten, Backautomaten oder Backshops nicht ganz unschuldig“, so Jentzsch. Brot soll aus seiner Sicht nicht einfach nur satt machen, denn mit Essen ist auch Genuss verbunden.

Der erste Glühwein

Zu denjenigen, die bisweilen Schlange standen um bei der Merkwitzerin Christiane Goldhorn ihre Stimme für den Favoriten abzugeben, gehörte auch Frank Brückner. Seit 20 Jahren lebt er in Merkwitz und wird sich auch beim Jubiläum einbringen, dort wo es gefragt ist, nicht in einem Verein im besonderen, sondern eher „in der zweiten Reihe“ wie er selbst sagt. Sein Votum fiel am Sonnabend auf die Merkwitzer Magd, was immerhin zu Platz zwei verholfen hat.

Annett Franzke (r.) und Kristin Bittig zeigen den Merkwitzer Kalender für das Jubiläumsjahr 2020. Quelle: Christian Kunze

Wer vom Brot noch nicht satt wurde oder Appetit auf etwas anderes hatte, der stärkte sich beim Tag der offenen Backstube mit Kaffee und Kuchen oder wärmte sich draußen an der Feuertonne bei Glühwein oder Kinderpunsch, ausgeschenkt von Stefan Helbig, das alkoholfreie für Kinder kostenlos. Hier tönten für die meisten das erste Mal Weihnachtslieder aus den Lautsprechern und halfen den Besuchern dabei, in Adventsstimmung zu kommen.

Kalender stark gefragt

Dicht umringt war bisweilen auch der Tisch, an dem Kristin Bittig und Annett Franzke des Jubiläumskalender für 2020 verkauften. Viele nutzen den die Gelegenheit, nach dem Kauf die beiden Luftbilder des Ortes zu studieren, um die eigenen Häuser ausfindig zu machen – eine gute Gelegenheit, bei der auch alteingesessene Ur-Merkwitzer mit neu Zugezogenen ins Gespräch kamen. Gemeinsam ging es nach der Kür des 700-Jahre-Brotes zur Ausstellung des Rassegeflügelzuchtvereins im Ort. Auch dort sprach sich schnell herum, welches der drei Brote fortan die Siegerkrone trägt.

Von Christian Kunze