Merkwitz

Ein Besuch beim Dorffest des Sportvereins wird nie langweilig, denn die Merkwitzer schaffen es Jahr für Jahr, ihre Gäste zu überraschen. Der Auftakt des vergangenen Festwochenendes am Sportplatz bot wieder einmal etwas Neues: Das erste Dart-Turnier lockte zahlreiche Teilnehmer und Besucher an, ebenso das parallel stattfindende Fußball-Turnier der Alten Herren. Mit sage und schreibe zwölf Mannschaften aus der Region – von Mügeln bis Riesa – war die Beteiligung besser als in den vergangenen Jahren. Wenn man schon am frühen Freitagabend zu tun hat, einen Parkplatz zu bekommen, sagt das einiges aus.

Etwas Besonderes bieten

Die Idee zum Dart-Turnier hatten Vereinsmitglied Robert Richter und der Oschatzer Gastronom David Leibundgut. Der Betreiber des Oz’ler in der Breiten Straße hat vor geraumer Zeit einen Dartsportverein aus der Taufe gehoben und gehört seit einigen Jahren zu den Sponsoren und Unterstützern des Sportvereins Merkwitz, vor allem dann wenn dieser das jährliche Dorffest ausrichtet. „Wir freuen uns, dass er in diesem Jahr seine Beteiligung noch verstärkt – es ist immer wichtig, den Leuten etwas Besonderes zu bieten – und ich denke, das haben wir geschafft“, so Robert Richter.

Freibier-Anstich wird zur Geduldsprobe

Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass in Merkwitz Dart im großen Stil gespielt wird. „Das haben wir hier schon das ein oder andere Mal ausprobiert – die Resonanz war groß, deshalb haben wir uns entschieden, es mit ins Programm zu nehmen“, so Richter. Auf dem Siegerpodest standen schließlich die Red Bandits aus Benndorf, gefolgt vom Team „Hacke dicht“ ( Oschatz) und den Hau- degen ( Leipzig). Eine eigene Sektion Dart wird es aber beim SV Merkwitz in absehbarer Zeit nicht geben. „Die Kooperation mit David läuft gut, dabei werden wir es belassen“, so Vereinschef Stefan Helbig.

Zur Galerie Der Sportverein Merkwitz lud am Wochenende zum traditionellen Dorffest. Hier einige Impressionen.

Live-Musik gab es in diesem Jahr auch – allerdings nicht am Sonnabendabend im Zelt, sondern am Sonntag zum Start in den bunten Familientag. Nach dem Gottesdienst sollte zunächst das Fass Freibier angestochen werden – in diesem Jahr eine Geduldsprobe für alle Anwesenden. Der Bierhahn aus Kunststoff wollte einfach nicht im Fass stecken bleiben. „Mit einem ordentlichen Hahn aus Holz wäre das nicht passiert“, kommentierte Mario Roßberg vom Verein. Höchste Zeit also, dass das Plastikverbot der Europäischen Union ( EU) von Trinkhalmen, Besteck und Verpackungen auf Bierhähne ausgeweitet wird.

2020 steht 700-Jahr-Feier an

Weniger ist mehr – mit dieser Devise, so scheint es, ging der Sport-Verein dieses Jahr an die Vorbereitung des Festes. Auf die inzwischen etablierten Dinge wie etwa eine separate Cocktailbar, musste zwar keiner verzichten. Allerdings gab es dieses Mal kein groß angekündigtes Highlight, dem alle entgegenfieberten. Das mag vor allem daran liegen, dass die Merkwitzer ihre Kräfte für das kommende Jahr sparen möchten – schließlich werden in 2020 zur 700-Jahr-Feier deutlich mehr davon gebraucht.

Vorgesehen ist, so sehen es erste Überlegungen vor, neben dem Dorffest im Sommer das ganze Jahr über kleinere Veranstaltungen zu organisieren, die im Zeichen der Ersterwähnung stehen. Der diesjährige Abschluss, das Puppentheaterstück der Herzberger „Rabatz“-Bühne, war schon ein kleiner Fingerzeig in Richtung des Jubiläums. Denn gezeigt wurde dieses Mal „Der Froschkönig“. Und genau wie in diesem Märchen der Gebrüder Grimm gibt es in Merkwitz noch die ein oder andere unansehnliche Stelle, die durch einen „Kuss“ – im übertragenen Sinne – in etwas Schöneres verwandelt gehört.

Von Christian Kunze