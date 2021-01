Merkwitzer pflanzen Jubiläums-Linde am Sportplatz

Merkwitz

Ein Zeichen der Zuversicht in unsicheren Zeiten setzten die Merkwitzer jetzt am Sportplatz des Ortes. Der unter nicht der Pandemie geschuldeten Umständen beliebte Treffpunkt (mit Spielplatz gleich nebenan) ist um einen Baum reicher. Eine Linde steht nun dort, initiiert wurde die Pflanzung durch das Komitee der 700-Jahr-Feier.

Engagement in kleinen Gruppen

Die Abholung, Pflanzung und künftige Pflege des Baumes war auch unter coronabedingten Einschränkungen gewährleistet. „Per Whats-App-Chat verabredeten sich dazu jeweils kleinste Gruppen aus maximal drei Personen und zwei Hausständen, um die Linde abzuholen, das Pflanzloch zu graben und den Baum zu pflanzen“, berichtet Anja Helbig vom Gremium. Federführend waren dabei der Merkwitzer Landschaftsbauer Tobias Gebhardt, sein Sohn Lukas sowie Mario Rossberg, Frank Hönicke und der Vorsitzende des Sportvereins Merkwitz, Stefan Helbig.

Straße steht Pate

Neben dieser Linde gibt es bereits eine weitere am Dreieck im Ort. Die Baumart wurde in Anlehnung an die Lindenstraße in Merkwitz ausgewählt. Die Initiatoren der Pflanzaktion hoffen, dass die Einwohner und Gäste sich in den kommenden Monaten selbst ein Bild von der neuen Linde machen können – dann sollen die zahlreichen für vergangenes Jahr geplanten Aktivitäten rund um das eigentlich in 2020 fällige Jubiläum „700 Jahre Merkwitz“ neu geplant und nachgeholt werden, war von Anja Helbig zu erfahren.

Von Christian Kunze