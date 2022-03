Merkwitzer wollen den Dorfweltmeister-Titel

Merkwitz

Am 3. Mai ist es soweit – dann stellen sich die Merkwitzer der Jury des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“. „Konkurrenz“ auf Landkreisebene ist unter anderem Sornzig. Jeder Ort, und sei er noch so klein, hat Vorzeigbares und weniger Ansehnliches zu bieten. An diesem Tag wollen die Merkwitzer überzeugen – aber auch auf ein Problem aufmerksam machen.

Amerika liegt gleich bei Merkwitz – was klingt, wie geografischer Nonsens, ist eine Tatsache. Eines der Flurstücke am Rande des Oschatzer Ortsteils trug einst den Namen Amerika. „Heute ist dieser Fakt nur in den Köpfen der älteren Einwohner präsent und wird höchstens mündlich verwendet. Das wollen wir ändern“, so Anja Helbig vom Organisationskomitee 700 Jahre Merkwitz.

Beschilderter Rundweg mit Erlebnissen für Kinder

Mit der „Brotzeit zwischen Amerika und Merkwitz“ soll der Ort noch attraktiver für Einwohner und Gäste werden. Ein Plattenweg, den Familien jetzt schon zum Spazierengehen nutzen, soll Teil eines beschilderten Rundwegs werden, an dem vor allem Kinder etwas erleben können. Nistkästen, Bruthilfen und ein „Bienenhotel“ könnten umgesetzt werden, ferner ein „Brotzeithäusl“ wo es Brot und Bienenhonig zum Bestreichen gibt. Rückenwind gibt es dafür durch die Prämie des „simul+“-Wettbewerbs, ebenfalls initiiert vom Sächsischen Ministerium für Regionalentwicklung. Mit Hilfe der 5000 Euro Preisgeld sollen die Beschilderung samt Aufbau, ein Schaukasten, die Raststelle und das Bienenhotel ermöglicht werden.

Zustand der Ortsdurchfahrt ist Dauerthema im Ort

Der Dorfwettbewerb gibt Vereinen die Chance, mitzuwirken, die sich seit 2019 rund um das Dorfjubiläum – geplant 2020 – bemühen. „Gemeinsam haben wir zwar bisher nicht viel gefeiert, aber einiges geschafft“, so Helbig. Die Feierlichkeiten als solche wurden verschoben, bis dato auf 2023. Geflügelzüchter, Sportverein und Kirchgemeinde bringen sich ebenso ein, sind unverzichtbar für das Leben im Ort, ebenso zwei Unternehmen. Die Bäckerei Taube, in vierter Generation geführt und die Agrargenossenschaft Altoschatz-Merkwitz. Der Merkwitzer Holzfäller als Jubiläumsbrot und der selbst geimkerte Honig der Agrargenossenschaft fügen sich in den Wettbewerbsbeitrag ein.

Am Sport- und Spielplatz, wo sich Generationen treffen und Dorfleben aktiv zelebrieren können, gibt es wenig auszusetzen. Am Dorfanger und Teich gibt es Erinnerungen an die nicht mehr existierende Feuerwehr, die unter anderem das Maibaumstellen durchführte. Im Jahr 2018 nach 57 Jahren wegen Personalnot aufgelöst, wurde sie in eine Wasserwehr umgewandelt. Folgerichtig, denn Hochwasser stellt ein Problem dar, wie entsprechende Ereignisse 1977, 1983, 2002 und 2006 belegen.

Die Ortsdurchfahrt und deren miserabler Zustand sind Dauerthema im Ort. Den Juroren soll bei einer Kremserfahrt, die auch hier entlang führt, deutlich werden, dass gehandelt werden muss. Mit der laufenden Sanierung der Friedhofsmauer ist ein Anfang gemacht. Gleich nebenan wartet der Kirchturm auf weitere Sanierung. Auch hier wollen sich die Initiatoren der 700-Jahr-Feier einbringen. Man sieht, es gibt jede Menge zu tun im dritten Jubiläumsjahr.

Hintergrund:Unser Dorf hat Zukunft Im Rahmen des Landeswettbewerbs werden Dörfer gesucht, in denen die Menschen ihre Heimat lebenswert gestalten und sich dabei mit anderen Dorfgemeinschaften vergleichen wollen. Auslober ist das Sächsische Staatsministerium für Regionalentwicklung. Das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie begleitet den Wettbewerb. Es finden Kreisentscheide und darauf aufbauend, ein Landesfinale statt. Die Landessieger nehmen am Bundeswettbewerb teil. Der Wettstreit soll die Menschen auf dem Land motivieren, die Zukunft ihrer Dörfer mitzubestimmen und einzubringen. Die Initiativen sollen präsentiert und gewürdigt werden. Teilnehmen können sächsische Dörfer mit bis zu 3 000 Einwohnern. Es können auch mehrere Dörfer einer Gemeinde getrennt voneinander antreten. In den Kreiswettbewerben werden die Preise von den Landratsämtern individuell festgelegt. Den Gewinnern im Landeswettbewerb werden Plaketten, Urkunden und Geldprämien verliehen.Ferner können beispielhafte Einzelleistungen besonders gewürdigt werden. Alle nichtplatzierten Dörfer erhalten eine finanzielle Anerkennung. Die Wettbewerbsergebnisse werden dokumentiert und veröffentlicht. Der Dorfwettbewerb läuft in einem dreijährigen Turnus. Auf den Kreiswettbewerb folgt im nächsten Jahr der Landeswettbewerb, dann schließt der Bundeswettbewerb an.

Von Christian Kunze