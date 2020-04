Ausgangssperre, Passierscheine und Geldstrafen: Zwei ausgewanderte Nordsächsinnen erzählen, wie in ihrer jeweiligen Wahlheimat die Corona-Krise gemeistert wird. Madlen Zimmer muss in Frankreich beim Verlassen des Hauses ein ausgefülltes Formular vorweisen können. Corina Voss erzählt von starkem gesellschaftlichen Zusammenhalt in New York.