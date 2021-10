Oschatz

Ein großer Schreibtisch, bedeckt mit vielen kleinen, gelben Klebezetteln: eine Vielzahl von Anrufen, die zu tätigen, Aufgaben, die zu erledigen, und Termine, die zu besuchen sind. Durch die offenen Fenstertüren weht eine kühle Brise – mit frischer Luft lässt es sich besser arbeiten. Am Tisch sitzt Sandra Mosavi, Mitarbeiterin des Amts für Migration und Ausländerrecht beim Landratsamt Nordsachsen. Nach einem Jahr Elternzeit ist die 38-Jährige nun zurück in ihrem Büro im Oschatzer Rathaus.

Auf Umwegen zum Job im Landratsamt

Seit 2018 arbeitet Mosavi nun schon für das Amt. Der Weg zum Job führte aber über Umwege. Eigentlich fing alles an in Leipzig. Dort wohnte die gebürtige Hessin, die in Baden-Württemberg aufgewachsen ist, seit 2002. „Ich bin eigentlich gelernte Übersetzerin. Ich habe elf, zwölf Jahre lang in der Kundenbetreuung einer Firma in Leipzig gearbeitet und die mehrsprachigen Kundinnen und Kunden betreut.“

Mehrsprachig sind nicht nur die Menschen, mit denen Mosavi in Kontakt kommt. Neben ihrer Muttersprache Deutsch spricht sie noch drei weitere Sprachen – Französisch, Englisch und Spanisch. Für die Kommunikation mit Migrantinnen und Migranten aus aller Welt ist sie damit bestens aufgestellt.

Dann, nach all den Jahren in Leipzig, präsentierte sich plötzlich eine neue berufliche Perspektive: Ein Mitbewohner habe ihr erzählt, dass in Oschatz eine Lehrkraft für einen Deutschkurs für Geflüchtete gesucht wurde. „Das habe ich dann auch gemacht. Dadurch wiederum kam ich dann zum Landratsamt.“ Dafür verlässt sie die geschäftige Großstadt und zieht ins Herzen Sachsens, nach Oschatz. Multikulturell gestaltet sich ihr Leben dort aber auch. Als Beauftragte für Migration und Ausländerrecht ist Mosavi für diejenigen, die aus dem Ausland gekommen sind, eine wichtige Ansprechperson.

Zu ihren Hauptaufgaben gehören die Vernetzung von hilfsbedürftigen Menschen mit Migrationshintergrund mit den zuständigen Behörden sowie Institutionen; aber auch die Beratung und Hilfe bei Fragen und Problemen ist ein wichtiges Tätigkeitsfeld.

Der Traum vom Leben in Deutschland

In ihrem Beruf arbeitet Mosavi eng mit Menschen aus aller Welt zusammen. Viele davon haben mehrere Schicksalsschläge erfahren müssen. Sie kommen nach Deutschland mit der Hoffnung auf ein besseres Leben und darauf, die Sorgen und den Kummer hinter sich zu lassen. Die gelernte Übersetzerin freue sich deswegen immer sehr, wenn jemand erfolgreich ist, sein Sprachzertifikat erhält und eine Arbeit findet.

Die Erwartungen und Wünsche der Migrantinnen und Migranten erfüllen sich jedoch nicht immer. „Es ist natürlich besonders traurig, wenn jemand jahrelang hier ist und versucht, irgendwie weiterzukommen, aber die Integration aus verschiedensten Gründen misslingt. Wenn jemand gar keine Perspektiven mehr hat, dann bleibt am Ende manchmal nur die Ausreise als Alternative.“

Mosavi erinnert sich zurück an einen ganz besonderen Fall eines Afghanen. Für ihn erfüllte sich der Traum vom Leben in Oschatz nicht. „Nur wenige Monate, nachdem er in seine Heimat zurückkehrte, hat sich dort die Situation für ihn aufgrund der Machtübernahme durch die Taliban drastisch verschlechtert“, berichtet sie mit einem nachdenklichen Blick.

Die Arbeit ist eine Berufung, kein Beruf

Trotzdem gibt die junge Mutter nicht auf und setzt sich weiterhin mit ganzem Herzen dafür ein, dass Migrantinnen und Migranten sich hier in Oschatz ein Leben aufbauen können. Ihre Motivation? „Als ich den Deutschkurs geführt habe, habe ich immer wieder Teilnehmende sagen hören ’hier gibt es nichts, hier kann man nichts machen, hier gibt es keine Sprachkurse’. Der Bedarf war da. Als ich dann von der Stelle erfuhr, dachte ich mir: Ich bin motiviert. Ich kann hier wirklich etwas bewegen“, denkt Mosavi zurück.

Von Fabienne Küchler