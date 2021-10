Millionenschwere Sanierung am Alten Jagdschloss Wermsdorf beginnt

Wermsdorf

Es ist nach der Planung der bisher größte Posten: Die Wermsdorfer Gemeinderäte haben die Bauhauptleistungen für die Sanierung des Westflügels am Alten Jagdschloss vergeben. 400 000 Euro schlagen dabei zu Buche, im kommenden Jahr wird das über 400 Jahre alte Gemäuer Dauerbaustelle sein. Die am Ende millionenschwere Investition soll eine in die Zukunft sein: Die Kommune will hier unter anderem gemeinschaftlich genutzte Arbeitsräume, sogenannte Coworking Spaces, schaffen.

Der Westflügel wird nun zunächst entkernt. Quelle: Jana Brechlin

Das scheint vielerorts eine beliebte Vision für ungenutzte Altbauten zu sein. So sollen im Bahnhof Borsdorf und im Kulturhaus Beucha Co-Workingspaces entstehen, auch in Eilenburg verfolgt man ähnliche Ziele. Bürgermeister Matthias Müller (CDU) hebt die Schultern. Ja, davon hat er natürlich gehört. „Wir beschäftigen uns damit aber schon recht lange“, betont er. Genau genommen seit 2018.

Kommune sieht Bedarf für Arbeitsräume

Damals beteiligte sich die Kommune mit einem Konzept am Wettbewerb „Ideen für den ländlichen Raum“. Darin war dargestellt, wie der Westflügel nach einer Sanierung genutzt werden könnte – unter anderem für Coworking Spaces. „Das war damals innovativer als es heute klingt“, räumt Müller ein. Dennoch sei er von der Idee weiter überzeugt. Durch Corona sei der Bedarf für mobiles Arbeiten abseits großer Büros noch gestiegen. „Wir sehen dafür grundsätzlich Potenzial“, betont der Bürgermeister, sagt aber auch: „Für uns steht die Sanierung im Vordergrund.“

Die Bagger- und Verlegearbeiten auf dem Schlosshof sind bereits erledigt. Quelle: Gemeinde Wermsdorf

Immerhin 450 000 Euro hatte Wermsdorf 2018 beim Innovations-Wettbewerb abgeräumt – und die Summe mit Mitteln aus der Städtebauförderung noch einmal aufgestockt. Das Geld braucht die Kommune auch, denn die Sanierung wird teurer als zuvor gedacht.

Kosten sind gestiegen

Unter anderem sind die Holzbohlen über dem Pferdestall, der sich in einem Teil des Seitengebäudes befindet, stark beschädigt und müssen erneuert werden, auch die Forderungen des Denkmalschutzes machen die Arbeiten aufwendiger. Insgesamt werden die Kosten für Planung und Bau mit 2,67 Millionen Euro veranschlagt. Per Grundsatzbeschluss haben sich die Gemeinderäte dennoch dazu bekannt.

In den Räumen gibt es nur noch wenige Spuren früherer Nutzung. Quelle: Jana Brechlin

Eine gute Nachricht: Der jetzt vergebene Auftrag für die Bauhauptleistungen blieb unter der Kostenschätzung. Diese hatte 530 000 Euro vorgesehen, die OHT Hoch- und Tiefbau GmbH aus Ostrau übernimmt als wirtschaftlichster Bieter Arbeiten wie die Entkernung sowie den Einbau neuer Geschossdecken und Innenwände für 400 192 Euro. „Wir haben bisher drei von 24 Losen vergeben und alle lagen unter der Kostenschätzung“, sagt der Wermsdorfer Bauamtsleiter Thomas Keller. Im Gemeindeamt hätte man nichts dagegen, wenn sich dieser Trend fortsetzt.

Vorgaben kosten viel Zeit

Am 18. Oktober sollen nun die Entkernungsarbeiten beginnen. Dabei sollte der Westflügel eigentlich längst Baustelle sein. „Wir wollten ursprünglich schon vor einem Jahr damit anfangen“, sagt Bürgermeister Matthias Müller. Doch musste die Generalplanung europaweit ausgeschrieben werden, was mehrere Monate Zeit gekostet habe. Auch die Pandemie habe für Verzögerungen gesorgt, weil Vor-Ort-Termine zeitweilig nicht stattfanden. Daran lasse sich nun nichts mehr ändern, so Müller. „Dann lieber etwas mehr in die Planung investieren und die Zeit gut nutzen, damit wir während der Sanierung möglichst von weiteren Überraschungen verschont bleiben.“

Fragmente einer Wandbemalung wurden gesichert. Quelle: Jana Brechlin

Und wenn alle Decken erneuert, Wände herausgerissen und neue eingebaut, Fenster und Türen eingesetzt, Installationen erledigt sind und der Fahrstuhl funktioniert, kann der Westflügel genutzt werden. „Das wird voraussichtlich im ersten Quartal 2023 sein“, heißt es aus dem Bauamt. Dann können sich hier Vereine treffen, Künstler ihre Werke ausstellen und eben Interessenten mit ihren Laptops und Unterlagen zum Arbeiten einziehen. „Bis dahin wird es spannend, immerhin bauen wir hier im 400 Jahre alten Bestand“, so Matthias Müller.

Von Jana Brechlin