Mindestens 250 Hektar am Collm sollen Wildnis werden

Collm

Rund um den Collm rumort es. Nach dem Willen des Freistaates sollen im Wald am Berg Wildnisflächen entstehen. Pläne, die man vor Ort kritisch betrachtet. Dabei sind bisher nur wenige Details bekannt. Grund genug, beim Sächsischen Ministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft nachzufragen, was genau es mit den Plänen auf sich hat.

Was ist Grundlage für die Pläne? Der Bund hat sich zur Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt bekannt, wonach mehr Wildflächen in Deutschland entstehen sollen. Damit sind „ausreichend große, weitgehend unzerschnittene und nutzungsfreie Gebiete“ gemeint. Solche Flächen gibt es bereits, zum Beispiel in den Nationalparks.

Woran scheiden sich die Geister? Im Auftrag des Bundes wurde schon 2013 eine Befragung unter 2000 Personen durchgeführt, bei der sich 62 Prozent für Wildnis ausgesprochen haben. Akteure vor Ort befürchten dagegen unkontrollierten Wildwuchs und dass der Wald weniger zugänglich bleibt. Widersprüchlich ist, dass die Nationale Strategie als Ziel ausgibt, dass ausgewählte Flächen über einen längeren Zeitraum keine dauerhafte Infrastruktur mehr haben und Wege auf ein Minimum reduziert werden sollen. Der Freistaat betont dagegen zum jetzigen Zeitpunkt, die Zugänglichkeit für Infrastruktur und Erholung erhalten zu wollen.

Wildnisfläche oder Urwald? Konkret ist zunächst die Rede von Prozessschutzflächen, die entstehen sollen. Natürliche Prozesse sollen hier, ohne Eingriffe des Menschen, ablaufen können. Grundlage dafür ist der Koalitionsvertrag, in dem festgelegt ist, dass geprüft werden soll, wo in Sachsen weitere großräumige Gebiete zum Prozessschutz ausgewiesen werden können. Diese seien sinnvoll und notwendig. Man verspricht sich Lebensraum für andere Arten als in Wirtschaftswäldern und damit einen wichtigen Beitrag zur biologischen Vielfalt.

Wie viel davon könnte am Collm entstehen? Nach Angaben des Ministeriums soll im Wermsdorfer Wald eine mindestens 250 Hektar umfassende zusammenhängende Fläche, die dem Freistaat gehört, ausgewählt werden. Welche Fläche hierfür am geeignetsten ist, soll in den kommenden Monaten herausgearbeitet werden.

Bleibt es bei dieser Größenordnung? Sehr wahrscheinlich nicht, denn anschließend soll geprüft werden, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Erweiterung dieser Prozessschutzfläche hin zu einem Wildnisgebiet möglich ist. Das könnte dann über mehrere Jahre entstehen und sollte mindestens 1000 Hektar groß sein.

Wie werden die Flächen ausgewählt? Zunächst werden Gegebenheiten abgeklopft, die womöglich gegen einen Prozessschutz sprechen. Dazu gehören etwa erhöhte Anforderungen an die Verkehrssicherheit oder Unterhaltungsverpflichtungen an Infrastruktureinrichtungen.

Im Wermsdorfer Wald verlaufen Wasser-, Strom- oder Telefonleitungen. Wäre das ein Problem? Hier weist das Ministerium darauf hin, dass diese parallel zu vorhandenen Wegen verlaufen. „Grundsätzlich weisen wir darauf hin, dass auch in einem Wildnisgebiet ein Grundnetz an Betriebs- und Sicherheitswegen einschließlich Verkehrssicherungsstreifen und zum Beispiel Wasserleitungen mit Hydrantensystem im Sinne des Katastrophenschutzes notwendig ist“, heißt es weiter. Ob etwa durch die Wasserleitung, die von Malkwitz nach Mügeln durch den Wald verläuft, ein Nutzungskonflikt besteht, lasse sich derzeit noch nicht sagen.

Was geschieht, wenn das Wildnisgebiet auf Flächen fällt, auf denen die Wasserleitung verläuft? Das könne man noch nicht beurteilen, die Prüfung dazu folgt erst. Im betreffendem Einzelfall werde dann abgewogen, ob eine Verlegung erforderlich wäre oder nicht auch andere „mildere“ Maßnahmen bevorzugt werden können.

Der Wald um den Collm ist ein beliebtes Ausflugsziel. Ist das dann in Zukunft noch möglich? Ja, versichert das Ministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft und betont, auch in einem Prozessschutz- beziehungsweise Wildnisgebiet sollen Wege und Flächen zur Erholung zugänglich bleiben. Man wolle gerade das Erleben von „wilder Natur“ ermöglichen. Auch für Waldpädagogik, Natur- und Umweltbildung, nicht nur bei Kindern, komme Flächen, auf denen das weitgehend ungestörte Wirken der Natur beobachtet werden kann, eine herausragende Bedeutung zu.Das sagen Menschen vor OrtMatthias Müller (CDU) wurde bereits wiederholt mit Fragen von Einwohnern zum Thema Wildnisflächen konfrontiert und wünscht sich seitens des Freistaates mehr Aufklärung. „Wahnsinnig befremdlich“ sei es, darüber aus der Zeitung zu erfahren, ärgert er sich. „Das Eigentum des Freistaates ist auch Eigentum aller Bürger und das Interesse am Wermsdorfer Wald ist hier natürlich sehr groß“, unterstreicht er. Er wolle deshalb, dass die Menschen vor Ort auch einbezogen werden.

Von Kommunen werde verlangt, dass sie Bürgerversammlungen durchführen. „Das ist auch berechtigt. Umgekehrt erwarte ich aber auch, dass der Freistaat ebenso verfährt“, so der Bürgermeister. Es könne nicht sein, dass an Schreibtischen in Dresden Entscheidungen getroffen werden, ohne Akteure aus der Region überhaupt zu hören. „Ich werde mich sehr dagegen verwahren, dass dort Nägel mit Köpfen gemacht werden, ohne uns vorher ausreichend zu informieren“, unterstrich Matthias Müller.

Der Wald in der Region ist ein wichtiges Erholungsgebiet und soll als solches auch zugänglich bleiben. Quelle: Catrin Steinbach (Symbolfoto)

Kerstin Krause ist Gemeinderätin in Wermsdorf (CDU) und kennt als Vorsitzende des Collmer Heimatvereins den Wald vor der Haustür genau. Schon jetzt würden sich Brombeerhecken auf Flächen ohne Oberwald rasant ausbreiten. „Abseits der Hauptwege wachsen Strecken bereits zu. Den Beerenhecken muss Einhalt geboten werden. Wo die sich breit machen, wächst nichts anderes mehr. Wie das ohne Eingriffe gelingen soll, kann ich mir nicht vorstellen“, gibt sie zu bedenken. Der Wermsdorfer Wald sei ein gut erreichbares Naherholungsgebiet und soll das auch bleiben, fordert sie. „Wir brauchen Informationen zu den Plänen. Man soll uns doch bitte darlegen, was diese genau bedeuten. Bisher gibt es da nichts Offizielles – das bringt die Leute auf“, hat sie erfahren und macht klar: „Wir wollen nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden.“ Krause verweist auf die Forstgeschichte mit der Einteilung in Quartiere. Diese sei prägend für das Waldgebiet und solle erhalten bleiben, so die Vereinsvorsitzende. Jana Brechlin

Von Jana Brechlin