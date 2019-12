Mini-Nikolaus begrüßt Gäste auf Mügelner Weihnachtsmarkt

Mügeln

Wo sonst im Rathaus die Räte tagen, da haben die Mügelner Modellbahnfreunde an diesem Wochenende ihr Domizil aufgeschlagen, um zum Weihnachtsmarkt große und kleine Besucher zu erfreuen. Die stellen wie die Mädchen und Jungen der Schmetterlingsgruppe der Kita „Grashüpfer“ viele Fragen oder zeigen sich begeistert von der Märchenbahn, in der gleich acht Märchen der Gebrüder Grimm dargestellt sind. Bei deren Anblick vergessen die Knirpse schon mal die Zeit, obwohl ihr Auftritt bald beginnt.

Bürgermeister Ecke schneidet den Stollen an

Auf dem Weihnachtsmarkt herrscht da schon emsiges Treiben. Die ersten Besucher schauen sich an den Ständen der vielen Vereine, von Schülern und Gewerbetreibenden um. Um 14 Uhr begrüßt Bürgermeister Johannes Ecke die Besucher und eröffnet den Weihnachtsmarkt. Der Anschnitt des traditionellen Stollens aus dem Backhaus Wentzlaff und die Verteilung des Backwerks folgen. Musikalisch umrahmt der Mügelner Posaunenchor den Auftakt, ehe die kleinen „Grashüpfer“ mit ihrem Programm die Besucher erfreuen. Gleich zu Beginn begrüßt eines der Kinder als Nikolaus die Zuschauer persönlich per Handschlag. Das kommt an und sorgt für so manches Lächeln in Gesichtern.

Einige Akteure fehlen diesmal

Wer im Anschluss den Weihnachtsmarkt erkundet, merkt schnell, dass in diesem Jahr einige Mitwirkende fehlen. Dennoch wird es beim Schlendern, Schauen, Kosten und Verweilen nicht langweilig. Am Stand der Klasse 7a der Goethe-Oberschule gibt es jede Menge Deko für die Adventszeit. Schüler und Eltern haben sie gemeinsam angefertigt, erzählt Astrid Plotzki, die gemeinsam mit ihrer Tochter Lea-Sophie sowie Jasmin und Sandra Wagner den Stand betreut. „Es ist wirklich schön, was die Schüler gefertigt haben“, erklärt Martina Fröhlich beim Kauf von Lichterflaschen stolz. Kein Wunder, ihr Enkel gehört zu den Siebentklässlern.

Souvenirs aus Mügeln

Nebenan haben die Modellbahnfreunde einen Stand, obwohl sie im Ratssaal zu tun haben. Aber zu einem Weihnachtsmarkt gehört eine Tombola. Damit die nicht fehlt, dafür sorgten sie und bieten außerdem erzgebirgische Holzkunst an. Prozentige Mügelnsouvenirs beim Heimatverein Mogolin, originelle Flaschenöffner beim Crellenhainer Bürger- und Heimatverein – das sind zwei der Dinge, die auf dem Weihnachtsmarkt neben den vielen kulinarischen Angeboten wie Plätzchen, Glühwein, Waffeln, Fettbemmen, Backwerk und anderem mehr gefragt waren.

Freitag ging es mit dem Vorglühen los

Am Sonntag spielten die Kemmlitzer Blasmusikanten am Nachmittag auf, in der Stadtkirche gestaltete die Kirchgemeinde ein musikalisches Weihnachtsprogramm. Bereits am Freitagabend waren viele Mügelner zum „Vorglühen“ gekommen. Während die Erwachsenen Prozentiges und Gegrilltes genossen, vergnügten sich die Jüngsten zur Märchenstunde in der Stadtbibliothek. „Ein schöner Markt, bei dem die Hauptsache ist, dass man viele Bekannte mal wieder trifft“, so das Fazit von Gerda Konetzke, das viele mit ihr teilten.

Von Bärbel Schumann