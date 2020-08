Mini-Sommerfest im Oschatzer Stadtteil Thalheim

Thalheim

Linien und Pfeile aus Kreide am Bürgerhaus Thalheim machen den Boden nicht nur etwas bunter am Sonnabendabend, sie erfüllen auch einen wichtigen Zweck. Das notwendige Einbahnstraßensystem und Mindestabstände sind Auflagen, die der Heimatverein erfüllen muss, um sein Sommerfest durchzuführen. „Es ist ein wenig seltsam, aber wir tun es trotzdem gern, denn immerhin wollen wir wieder Optimismus und Lebensfreude verbreiten“, sagt Ruth Ahrens vom Vorstand.

Freude am Feiern nicht getrübt

Ihr Ehemann Dieter erfasst die Adressen aller Besucher an diesem Abend in einer Liste, ferner stellt er Desinfektionsmittel bereit. „Zugegeben, all das ist gewöhnungsbedürftig, aber die Freude am Feiern trübt es nicht“, sagt er. Der Weihnachtsmarkt war Ende vergangenen Jahres die letzte reguläre Veranstaltung der Ehrenamtler. „Schließlich haben wir zu Ostern mit einem Mobil kleine Geschenkkörbchen an die Jüngsten im Ort verteilt. Das kam gut an, die Einwohner zeigten uns, dass sie das Vereinsengagement schätzen“, sagt Vorsitzende Ines Gwosdz. Sie entschied mit der Wiedererlaubnis für Veranstaltungen im Freistaat Sachsen, ein Sommerfest anzumelden. „Wir wollen den Leuten die Möglichkeit geben, wieder ins Gespräch zu kommen, eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken und auch zu tanzen“, sagt sie. Nicht mehr – aber auch nicht weniger wurde den Besuchern am Sonnabend geboten. Höhepunkt war eine Traktor-Kremser-Tour für Jung und Alt.

Vereinsaktivitäten für den Fortbestand wichtig

Unter den knapp 20 Mitgliedern gab es unterschiedliche Ansichten zur Durchführung eines solchen Festes. „Letzten Endes spielen die Vereinsaktivitäten für den Fortbestand aber eine wichtige Rolle“, so Andreas Kade vom Vorstand, „es kann nicht sein, dass wir gar nichts mehr machen, denn dann gibt es uns vielleicht kommendes Jahr nicht mehr.“ Ein Schicksal, das auch anderen Institutionen dieser Art drohen könne. Und deshalb wolle man auch an der Vorbereitung des Herbstfestes und Weihnachtsmarktes 2020 festhalten, so der Vorstand.

Von Christian Kunze