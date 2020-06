Mügeln

Bei einem Arbeitsunfall beim Verladen eines Minibaggers in Mügeln wurde am Montag ein 50 Jahre alter Mann verletzt. Zu dem Vorfall kam es gegen 8.20 Uhr in der Wermsdorfer Straße. Wie die Polizei berichtete, kippte der Minibagger um, als sich eine Rampe löste. Der Baggerfahrer verletzte sich dabei an der Schulter und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von LVZ