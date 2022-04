Minister Wolfram Günther eröffnet Bio-Bauernmarkt in Sornzig

Sornzig

Der Anteil produzierter Bio-Lebensmittel im Freistaat wächst, sagt Wolfram Günther (Bündnis 90/Grüne). Als Minister für Landwirtschaft setzt er auf Direktvermarktung, um regionale Bio-Produkte aus der Nische zu holen. Wie das gehen kann, davon will sich Günther am Sonnabend zum Bio-Bauernmarkt im Kloster Sornzig bei einem Besuch vor Ort überzeugen. Im Interview spricht er über Nachfrage, Effekte und Chancen.

Wie wichtig ist die Bio-Landwirtschaft im Freistaat und wie groß ist ihr Anteil mittlerweile?

Wolfram Günther eröffnet den Bio-Bauernmarkt in Sornzig. Quelle: Jan Woitas

Sie wird immer wichtiger. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat die Nachfrage nach Bioprodukten und regionalen Lebensmitteln stetig zugenommen. Entsprechend ist in Sachsen auch die Zahl der ökologisch bewirtschafteten Flächen und der Bio-Betriebe gewachsen. Inzwischen arbeiten rund 14 Prozent der sächsischen Landwirtschaftsbetriebe ökologisch. Sachsen ist im Bundesvergleich derzeit noch kein Spitzenreiter, aber das Wachstum bei Bio liegt über dem bundesdeutschen Schnitt. Das ist eine gute Nachricht, finde ich.

Wie kann man Verbraucher überzeugen, für Bio-Produkte tiefer in die Tasche zu greifen?

Überzeugungsarbeit ist gar nicht immer nötig. Die Nachfrage ist auch bei uns in Sachsen um mehr als zwanzig Prozent gestiegen. Die Menschen sehen, dass Bio gut ist für die Umwelt, für die Nutztiere, für den Schutz von Insekten. Dass es unser Grundwasser schützt. Und dass regionale, am besten bioregionale Produkte die sächsischen Produzentinnen und Produzenten stärken. Bei kurzen Wegen vom Acker auf den Teller bleibt die Wertschöpfung, bleibt mehr Geld vor Ort. Und ob ein Dorf attraktiv ist, hängt ja auch davon ab, ob es einen Bäcker oder Hofladen im Ort gibt oder, wie hier in Sornzig, Engagierte, die einen Biobauernmarkt auf die Beine stellen.

Welche Rolle spielt die Direktvermarktung, so wie im Kloster Sornzig, für die Produzenten?

Wir haben uns vorgenommen, Regionalität und Bio in Sachsen strategisch zu stärken, es aus der Nische rauszuholen und systemrelevant zu machen. Direktvermarktung ist ein sehr wichtiger Teil in dieser Strategie. Denn Hofläden und Märkte gewährleisten, dass die Menschen wohnortnah diese guten Produkte bekommen. Und der Landwirtin, dem Verarbeiter bietet die Direktvermarktung zusätzliche Einkommensperspektiven und direkten Austausch mit all jenen, auf deren Tellern die regionalen und bioregionalen Köstlichkeiten am Ende landen.

Von Jana Brechlin