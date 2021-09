Ministerin Barbara Klepsch für weitere Nutzung von Schloss Hubertusburg

Wermsdorf

Erst mit der Kleinbahn fahren und dann ins Schloss: Was wie ein gelungener Ausflug klingt, war am Mittwoch der Rahmen für den Arbeitsbesuch von Barbara Klepsch (CDU) in der Region. Die Staatsministerin für Kultur und Tourismus war zunächst zu Gast in Mügeln, wo sie das Geoportal besichtigte und fuhr dann weiter nach Wermsdorf. Dort stand das Schloss Hubertusburg im Mittelpunkt der Gespräche, die von der Landtagsabgeordneten Christiane Schenderlein (CDU) initiiert worden waren.

Rundgang durch neue Ausstellung

Zunächst besichtigte die Ministerin die Ausstellung, bevor sie anschließend mit Bürgermeister Matthias Müller, Vertretern der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) und des Sächsischen Immobilien- und Baumanagements sowie vom Freundeskreis Schloss Hubertusburg über Ideen zur Zukunft der Anlage sprach.

Weil sie aufgrund ihrer Coronainfektion nicht nach Wermsdorf kommen konnte, sprach Christiane Schenderlein via Internet mit den Vertretern vor Ort. Quelle: Jana Brechlin

Schenderlein selbst nahm aufgrund ihrer Coronainfektion via Internet an der Beratung teil.

Finanzierung im Haushalt gesichert

Man sei in Wermsdorf sehr dankbar, dass der Freistaat Geld für Ausstellungen im Schloss im Doppelhaushalt zur Verfügung stellt, sagte Matthias Müller. Man habe davon aus der Zeitung erfahren und sich sogleich daran gemacht, eine Schau zu planen, so Marion Ackermann, Generaldirektorin der SKD. Es gebe viele Zeitzeugen in der Region, weshalb man sich entschieden habe, eine Ausstellung gemeinsam mit den Menschen vor Ort zu gestalten.

Viele Ideen für künftige Nutzung

Dass es hier auch schon zahlreiche Ideen gibt, das Schloss weiter zu beleben, machten die Vertreter des Freundeskreises deutlich, die schon bisher mit Konzerten und Veranstaltungen dazu beigetragen haben. „Man könnte auch Ateliers für Künstler schaffen und so noch mehr Leben hierher holen“, schlug der Vorsitzende des Freundeskreises Wolfgang Köhler vor. Das passe auch inhaltlich zum Schaudepot der SKD, das perspektivisch nach Wermsdorf ziehen soll.

Engagement macht Eindruck

Ministerin Barbara Klepsch zeigte sich beeindruckt vom Engagement vor Ort: „Ein solches Projekt braucht Menschen, die mit großer Begeisterung über viele Jahre im Ehrenamt einen wichtigen Beitrag leisten.“ Deshalb sei es ein guter Ansatz der Staatlichen Kunstsammlungen, die Menschen der Region einzubeziehen und ihre Erinnerungen in der Ausstellung zur Sprache zu bringen. „Das ist wirklich ein Leuchtturm“, sagte sie angesichts des Wermsdorfer Schlosses. Die Größe der Anlage sei beeindruckend, zeige aber auch, dass es Zeit brauche, Konzepte zu entwickeln. „Der Anfang ist gemacht. Jetzt haben wir Partner und müssen gemeinsam dranbleiben“, so Klepsch. Um Pläne umzusetzen sei aber auch die finanzielle Unterstützung des Bundes nötig, betonte sie.

Von Jana Brechlin