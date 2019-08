Oschatz

Ministerpräsident Michael Kretschmer will den Oschatzern das Programm der CDU schmackhaft machen – und lädt zum Grillen ein. Unser Regierungschef weiß, dass es bei der Landtagswahl am 1. September um die Wurst geht. Er mag nichts anbrennen lassen. Und während Kretschmer das Grillgut in die Zange nimmt, können die Wähler ihn in die Zange nehmen. Freuen wir uns auf heiße Diskussionen am Rost! Wer am Wäschereipark wen oder was grillt, oder selbst gegrillt wird, ist interessant, ebenso, ob weitere Parteien der Einladung folgen. Wahlkampf macht ja auch hungrig.

Weißglut und Fisch

Spannend wäre der Diskurs mit den Grünen. Sie würden der Forderung des Kohleausstiegs Nachdruck verleihen und Kretschmer überreden, auf den Elektrogrill umzusteigen – da müsste auch nicht ausgeknobelt werden, aus wessen Wahlkampfetat die Kohle bezahlt wird. Am günstigsten ist es, das Steak in der Mittagssonne zu brutzeln – mit Solarenergie! Diskussionen um windbetriebene Grillanlagen eröffnen einen interessanten Vergleich: Muss man mehr Wind machen, um die Grillkohle oder den politischen Gegner richtig zur Weißglut zu bringen?

Grillgut kann politisch verschieden ausgelegt werden. Quelle: Andre Kempner

Während Die Linke vor allem deshalb zu Kretschmers Grillabend nach Oschatz käme, um sich zu überzeugen, dass alle Speisen und Getränke gerecht verteilt werden, bliebe die FDP fern. Denn wie der Name nahe legt, räuchern Liberale lieber Aale – Feinschmecker eben! Und die AfD bevorzugt Karpfen blau – logisch, denn die Farbe blau dominiert auch die Plakate der Partei. Aber ob das den Wählern schmeckt? Der Nichtwähler nimmt auch diese beiden Angebote nicht an, für ihn sind Politik und Demokratie weder Fisch noch Fleisch.

Sozialdemokraten und Urnen

Bleibt noch die SPD. Die Sozis laufen wegen anhaltender Personaldebatten in Berlin Gefahr, dass am Wahlabend von ihrer Partei kaum mehr übrig bleibt, als ein Häufchen Asche – und der schafft es nicht über die Fünf-Prozent-Hürde! Apropos Asche: Die landet bisweilen in einer Urne, genau wie Ihre Stimme bei der Wahl. Ein Schelm, wer böses dabei denkt.

Von Christian Kunze