Ministerpräsident wird Schirmherr in Wermsdorf

Wermsdorf

Dieses Jahr sollen erneut Hubertusburger Friedensgespräche in Wermsdorf stattfinden – allerdings mit einigen Änderungen bei Form und Ablauf. Was die Besucher erwartet und unter welchem Motto der Wettbewerb um den Jugendfriedenspreis startet, darüber spricht der Vereinsvorsitzende Wolfgang Köhler.

Wolfgang Köhler ist Vorsitzender des Freundeskreises Schloss Hubertusburg in Wermsdorf. Quelle: Jana Brechlin

Es ist wieder an der Zeit für die turnusmäßigen Hubertusburger Friedensgespräche. Sie hatten bereits nach der Veranstaltung 2018 angekündigt, dass die Tagung beim nächsten Mal in neuer Form stattfinden soll. Wann ist es soweit?

Die 8. Hubertusburger Friedensgespräche auf Schloss Hubertusburg werden am 19. September 2020 stattfinden. Es ist schön, dass wir diese Tradition mit Unterstützung der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, dem Rotary Club Katharina-von-Bora Torgau-Oschatz, regionaler Sponsoren und Dank der großartigen Mithilfe vieler ehrenamtlicher Helfer aus dem Freundeskreis und darüber hinaus, inzwischen mehr als 15 Jahre aufrecht erhalten können.

Was sind die größten Änderungen?

Wie schon in den vergangenen Jahren liegt uns viel daran, vor allem junge Menschen und Bürger aus der Region an den friedenspolitischen Diskussionen zu beteiligen. Wir haben deshalb die Veranstaltung auf einen Tag gestrafft, so dass hoffentlich mehr Menschen die Zeit finden, die Friedensgespräche zu besuchen. Außerdem finden die Präsentationen der Preisträger des Hubertusburger Jugendfriedenspreises zusammen mit den Friedensgesprächen statt, so dass auch die jungen Menschen Gelegenheit haben mit zu diskutieren. Auch im Tagungsablauf wird es einige spannende Änderungen geben, die ich Moment noch nicht verraten möchte, da Vieles noch in der Planung ist. Eines kann ich jedoch versprechen: Die Teilnehmer der Friedensgespräche werden einen schönen und ereignisreichen Tag auf Hubertusburg erleben können, den man vielleicht nicht so schnell vergisst.

Wer soll die Schirmherrschaft für die Friedensgespräche 2020 übernehmen?

Ministerpräsident Michael Kretschmer hat die Schirmherrschaft übernommen und wird sich mit einem Vortrag an den Friedensgesprächen beteiligen. Wir empfinden dies als eine persönliche Wertschätzung der Arbeit des Freundeskreises in den letzten 25 Jahren.

Daneben erwarten wir Tobias Hollitzer, Geschäftsführer des Bürgerkomitees Leipzig, das Träger des Museums „Runde Ecke“ in Leipzig ist. Weitere Diskutanten sind angefragt, so etwa Vertreter der „Generation 3“ nach der Deutschen Einheit und Aktivisten aus der Gruppe „ Fridays for Future“.

Mit welchen Themen werden sich die Friedensgespräche befassen?

Das Hauptthema der Friedensgespräche ist „30 Jahre Deutsche Einheit“, allerdings wollen wir uns nicht lange mit den vergangenen 30 Jahren befassen – das tun ja alle – sondern eher mit den 30 Jahren, die vor uns liegen: Hat unsere Demokratie genügend Kraft die kommenden Herausforderungen in unserer Gesellschaft friedlich zu meistern? Tun wir genug für unsere Jugend? Wie gehen wir mit dem Klimawandel um? Sind wir bereit, nach 30 Jahren Deutscher Einheit, für demokratische Lösungen all der drängenden Probleme im gesellschaftlichen Zusammenleben?

Bleibt es dabei, dass ein Jugendfriedenspreis ausgelobt wird?

Der Hubertusburger Jugendfriedenspreis ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Viele Schulen der Region haben sich beteiligt und wir hoffen, dass dies auch in diesem Jahr so bleibt.

Was soll das Thema dafür sein?

Das Thema lautet „Friedenszeichen“, womit ausdrücklich nicht nur die allseits bekannte Friedenstaube gemeint ist. Es ist ein sehr offenes Thema und wenn man nur lang genug darüber nachdenkt, kommt einem viel in den Sinn, was man künstlerisch zum Ausdruck bringen kann. Ich bin sehr gespannt auf die Einsendungen.

Wer kann sich am Wettbewerb beteiligen?

Mitmachen kann jeder im Alter von 12 bis 18 Jahren. Einsendeschluss ist der 10. Juli 2020. Es können beliebige Projekte, z.B. Bilder, Gedichte, Songs, Skulpturen, Videos eingereicht werden. Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Die drei besten Projekte der Altersgruppen 12 bis 15 und 16 bis 18 Jahre erhalten wieder attraktive Geldpreise.

Im zurückliegenden Jahr waren die Mitglieder des Freundeskreises schwer beschäftigt: Sie hatten sich sehr darum bemüht, gemeinsam mit ihren Partnern im Netzwerk Places of Peace die Route zu den verschiedenen Friedensorten als Europäischen Kulturweg anerkennen zu lassen. Daraus ist zunächst nichts geworden. Werden Sie diesen Plan weiterverfolgen?

Die Initiative eines Europäischen Netzwerkes der Friedensorte besteht selbstverständlich weiter. Es findet ein regelmäßiger Gedankenaustausch unter den Friedensorten statt. Im Moment denken wir in diesem Friedensnetzwerk über eine Bewerbung um das Europäische Kulturerbe-Siegel nach. Für Hubertusburg treten wir als Ort des Friedens zu Hubertusburg von 1763 auf.

Welche Chancen rechnen Sie sich aus?

Betrachtet man die herausragende Bedeutung des Hubertusburger Friedens für Europa, dann stehen die Chancen für die Zuerkennung des Kulturerbe-Siegels gar nicht so schlecht, allerdings wird viel davon abhängen, ob es uns gelingt, politische Unterstützung zu finden.

Die Gästeführer des Freundeskreises waren 2019 bei der Sonderschau im Schloss Hubertusburg engagiert. Ruht der Führungsbetrieb seit dem Ende der Ausstellung?

Ja, das ist leider so. Offiziell sind momentan auf Grund von geplanten Bau- und Sanierungsmaßnahmen Führungen im Schloss nicht möglich. Aus Sicht des Freundeskreises sollte dies nicht so bleiben! Mitglieder des Freundeskreises führen seit über 20 Jahren ehrenamtlich viele Tausend Besucher durch das Schloss, wobei das Bauwerk, seine Geschichten und seine historische Bedeutung immer im Mittelpunkt stehen. Die Bewahrung des kulturhistorischen Erbes von Hubertusburg war bereits den Gründern des Freundeskreises, wie etwa Dr. Georg Müller, besonders wichtig und dies gilt auch in Zukunft. Die Hubertusburg als eine reine “event location“ umzufunktionieren ist aus unserer Sicht eindeutig der falsche Weg.

Will der Freundeskreis weiter Gästeführungen anbieten und in welchem Umfang – auch im Schloss selbst oder nur auf dem Außengelände?

Der Freundeskreis ist jederzeit bereit, seine Erfahrungen diesbezüglich mit einzubringen. Es muss wieder Führungen im Schloss und der gesamten Anlage geben, nichts anderes erwarten die Menschen von uns. Dies kann aber nicht einfach so weitergehen wie bisher. Seit langem fordert der Freundeskreis ein museales Konzept und ein professionelles Veranstaltungs- und Besuchermanagement auf Hubertusburg, zum Beispiel unter kompetenter Leitung des Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.

Die Erarbeitung eines Konzeptes für Schloss Hubertusburg hat es in den Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung geschafft. Könnte die Arbeit Ihres Vereins damit eines Tages überflüssig werden?

Noch sehe ich ein solches Konzept nicht. Allerdings ist die Aufnahme der Hubertusburg in den Koalitionsvertrag von großer Bedeutung und natürlich verbinden wir damit die Hoffnung, dass nun konkrete Schritte für eine zukünftige Nutzung der Hubertusburg eingeleitet werden. Ideen dazu gibt es genug, auch und besonders von Menschen der Region. Wir schlagen einen runden Tisch vor um darüber zu reden, auf Augenhöhe. Land, Behörden, Gemeinde, potenziell zukünftige Nutzer wie die Staatlichen Kunstsammlungen und der Freundeskreis sollten gemeinsam zu Lösungen kommen für eine sinnvolle und angemessene Nutzung dieses herausragenden Sächsischen Kulturgutes. Ich bin der festen Ansicht, dass nur ein gemeinsam abgestimmtes Vorgehen in der Bevölkerung angenommen und damit langfristig erfolgreich sein wird. Ich persönlich empfinde dabei die Mitarbeit des Freundeskreises als wichtiger denn je.

Was wünschen Sie sich für den Freundeskreis?

Mein größter Wunsch wäre es, wenn sich mehr Menschen der Region aktiv mit uns im Freundeskreis für eine Hubertusburg als kulturelles und gesellschaftliches Begegnungs-Zentrum einsetzen würden. Gemeinsam Projekte entwickeln und Dinge erleben sind Voraussetzungen für ein friedvoll demokratisches Miteinander. Etwas mehr ‚frischer Wind‘ würde dem Freundeskreis sicher guttun. Wer Lust hat mitzumachen, kann gerne jederzeit mit mir Kontakt aufnehmen.

Kontakt: Freundeskreis4Hubertusburg@gmail.com

Von Jana Brechlin