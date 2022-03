Misshandelter Hund Eddie findet neue Familie

Schirmenitz/Ostrau

Die Ermittlungen um den Tod des 69-jährigen Mannes, der seinen eigenen Hund mit einer Schaufel geschlagen und anschließend lebendig begraben hat, sind abgeschlossen. Die Polizei konnte mittlerweile feststellen, wie der Mann ums Leben gekommen ist. „Im Zusammenhang mit dem Tod des 69-Jährigen ergibt sich kein Straftatverdacht“, sagt Marko Laske, Polizeisprecher der Polizeidirektion Dresden auf Nachfrage von lvz.de. Ob der Mann eines natürlichen Todes gestorben ist oder sich das Leben nahm, teilt der Polizeisprecher nicht mit. „Das Ergebnis des Todesermittlungsverfahrens werden wir nicht kommunizieren. Woran der Mann gestorben ist, unterliegt dem Datenschutz.“

Anfang März wurde der Jack-Russell-Mischling auf einem Ablageplatz für Gartenabfälle in Schirmenitz in der Gemeinde Cavertitz (Kreis Nordsachsen) von dem 69-Jährigen mit einem schaufelähnlichen Gegenstand geschlagen und anschließend mit Abfällen bedeckt. Ein Zeuge bemerkte den Vorfall und rief die Polizei. Innerhalb weniger Tage konnten die Beamten den Mann als Tatverdächtigen ermitteln. Als die Beamten ihn zuhause aufsuchen wollten, fanden sie ihn leblos in seiner Wohnung vor.

Su wurde der kleine Jack-Russell-Mischling in Schirmenitz gefunden. Quelle: Polizei

Der kleine Hund wurde damals von Kameraden der Feuerwehr Schirmenitz ins Ostrauer Tierheim gebracht. In den vergangenen Wochen wurde er von den Mitarbeitern dort wieder aufgepäppelt. Der Jack-Russell-Mischling trug eine Kopfverletzung über dem rechten Auge davon. Schon wenige Tage nachdem das Schicksal des kleinen Jack-Russell-Mischling, den die Tierheimmitarbeiter Eddie tauften, bekannt wurde, standen die Telefone in Ostrau nicht mehr still. Über 100 Bewerber gab es, die dem kleinen Eddie ein neues Zuhause geben wollten. „Wir mussten uns für einen entscheiden. Das war keine leichte Aufgabe“, sagt Tierheimchefin Marlies Przybilla.

600 Kilometer weite Anreise

Doch vor knapp einer Woche fiel die Entscheidung. „Wir haben jemanden gefunden“, sagt die Tierheimchefin. Eine besonders engagierte Frau habe sich vom ersten Augenblick an um Eddie bemüht. Am Sonnabend durfte Eddie in sein neues Zuhause ziehen. Es war das langersehnte Happy End für den kleinen Kerl. 600 Kilometer weit fuhr seine neue Besitzerin für ihn. Für Susanne aus dem Saarland war die weite Entfernung kein Hindernis.

Jack-Russell-Mischling Eddie eroberte bereits beim ersten Besuch das Herz von Susanne und ihr Entschluss stand schnell fest: Eddie darf zu ihr. Quelle: Tierheim Ostrau

„Bereits vor zwei Wochen machte sie sich auf den Weg, um Eddie ein bequemes Hundebett und Spielzeug zu kaufen und ihm zu bringen. Aber er musste noch bei uns bleiben“, weiß Carmen Posner vom Tierheim. Noch stand er unter ärztlicher Beobachtung, weil er nicht futtern wollte. Auf Grund eines Abszesses hatte er außerdem noch Schmerzen und wurde behandelt. Doch Eddie erholte sich gut und seine Lebensfreude kam zurück. „Er begann über die Wiese zu toben und freute sich über jede streichelnde Hand. Langsam kam auch sein quirliges Wesen zum Vorschein. Eben typisch Jack Russell. Aber total liebenswert“, so Carmen Posner. Eddie eroberte bereits beim ersten Besuch das Herz von Susanne und ihr Entschluss stand schnell fest: Eddie darf zu ihr.

Von Stephanie Helm