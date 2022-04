Oschatz

Es gibt sie wieder: die Osterfahrten der Döllnitzbahn und diesmal – nach der Corona-Zwangspause – sogar wieder mit Eiersuche.

Allerdings sieht diese etwas anders aus als gewohnt. „Als wir den Fahrplan erarbeitet haben, war noch nicht klar, ob wir uns alle wieder nahekommen dürfen“, erläutert Denise Zwicker, die bei der Schmalspurbahn für das Marketing zuständig ist. Deshalb habe man kein Aufenthalt zur Eiersuche an der Station „Altoschatz-Rosenthal“ eingeplant.

Eiersuche der anderen Art

Gesucht werden könne nun nach der Ankunft der Züge aus Richtung Oschatz am Mügelner Bahnhof. Es bleibe dabei, dass keine Schokohasen und anderes Naschwerk versteckt würden. Es lohne sich allerdings, nach Plasteeiern zu suchen. Die könne man auf dem Bahnhof gegen ein kleines Präsent und Süßigkeiten umtauschen – je einmal pro Kind.

Umsteigen in Glossen

Beim Planen des Osterausfluges mit dem Dampfzug ist zu beachten, dass der Zug am Sonnabend anders unterwegs ist als am Ostersonntag und -montag. Während die Schmalspurbahn am Sonnabend drei Mal nach Kemmlitz fährt, steht dieses Ziel an den beiden anderen Tagen nicht im Plan. Stattdessen besteht dann drei Mal die Möglichkeit, in Glossen von den 750 Millimetern der Döllnitzbahn auf die 600 Millimeter der Feldbahn umzusteigen, die am Sonntag und Montag ihre Fahrtage veranstaltet.

Alpakas und Imbiss

Wer lieber am Oster-Sonnabend unterwegs sein möchte, kann auf dem Mügelner Bahnhof den Alpakas von Lothar Linhardt aus Thalheim begegnen. Die sonst praktizierte Alpaka-Verladung entfällt. An allen drei Tagen werden die Mitglieder des Fördervereines „Wilder Robert“ auf dem Mügelner Bahnhof für ein Imbissangebot sorgen.

Von Axel Kaminski