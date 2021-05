Mit Drogen am Steuer – Autofahrer (41) in Stauchitz erwischt

Stauchitz

Die Polizei hat am Montagnachmittag einen Autofahrer gestellt, der unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war. Der 41-Jährige aus Polen wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. In dem Rahmen wurde ein Test auf Betäubungsmittel durchgeführt, der ein positives Ergebnis auf Amphetamine anzeigte, teilte die Polizeidirektion Dresden am Dienstag mit. Zudem fanden die Beamten eine Tüte mit Amphetaminen.

Ermittlungen laufen

Die Fahrt hat ein Nachspiel: Die Polizei ermittelt wegen unerlaubtem Besitzes von Betäubungsmitteln sowie Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Von sg