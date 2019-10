Mit Losglück Freikarten für Pferdeshow Cavalluna in Riesa

Riesa/Oschatz

Die Show Cavalluna – „Legende der Wüste“ macht am Sonnabend, dem 26. Oktober, und Sonntag, dem 27. Oktober, in der Riesaer Sachsenarena Station. Der Veranstalter und die OAZ verlosen exklusiv für Leser dieser Zeitung fünf mal zwei Tickets für die Show, die am Sonnabend, 20 Uhr beginnt.

Über acht Millionen Zuschauer

Nach Angaben des Veranstalters Apassionata World GmbH gastiert Europas beliebteste Pferdeshow von Oktober bis Juni 2020 zum zweiten Mal unter dem Namen Cavalluna in mehr als 30 Städten. Das neue Programm „Legende der Wüste“ verspricht laut Apassionata „eine perfekte Kombination aus höchster Reitkunst und bester Unterhaltung“. Seit 2003 haben laut Veranstalter mehr als acht Millionen Besucher in ganz Europa die Show gesehen.

Wunderschöne Prinzessin Samira

Cavalluna verspricht eine Reise durch orientalische Welten. „Legende der Wüste“ erzählt die Geschichte der wunderschönen Prinzessin Samira, die zur Königin gekrönt werden soll. Die pompöse Zeremonie wird jedoch von ihrem bösen Cousin Abdul vereitelt – ein spektakuläres Abenteuer beginnt.

Die Show gestalten 60 Tiere, ihre Reiter und ein internationales Tanz-Ensemble. Die bekannte Pferdetrainerin Kenzie Dysli wird mit ihren Pferden als Hauptdarstellerin begeistern.

Kartenverlosung

Wir verlosen unter der E-Mail gewinnspiele@lvz.de 5 x 2 Karten für die Show Cavalluna – „Legende der Wüste“ in der Sachsen-Arena Riesa am 26. Oktober, 20 Uhr. Einsendeschluss ist der 24. Oktober, 12 Uhr. Bitte setzen Sie in den Betreff das Kennwort Cavalluna Riesa ein. Nennen Sie Ihren Namen und Telefonnummer für die Gewinnbenachrichtigung. Bitte beachten Sie bei der Teilnahme unsere Informationen zur Datenverarbeitung unter www.madsack.de/dsgvo-info Informationen und Tickets zur Show gibt es in der OAZ-Geschäftsstelle, Seminarstraße 2, oder unter Tel. 03435/976842.

Von OAZ