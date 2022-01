Mit Popcorn: Riesaer Kino ab Freitag wieder offen

Riesa/Oschatz

Für die Oschatzer ist Riesa die nächste Adresse, wenn sie sich die neuesten Spielfilme im Kino anschauen wollen. Deshalb war es auch für die Kinofans aus der Collm-Region schmerzlich, dass der Filmpalast Riesa wegen Corona Mitte November schließen musste.

Nicht alle verpassten Filme werden nachgeholt

Doch die Zeit ohne große Leinwand und Popcorn ist nun vorbei. Am Freitag wird das Riesaer Kino wieder öffnen und hat etliche neue Filme im Programm. Ganz besonders fiebert Alexander Malt diesem Tag entgegen. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“, teilt Malt mit, der für die Kinos in Riesa und Meißen verantwortlich ist. Nicht alle in den vergangenen knapp zwei Monaten verpassten Filme könnten in Riesa und Meißen nachgeholt werden können, so Malt. „Aber dennoch konnte das Team vom Filmpalast ein abwechslungsreiches Programm zusammenstellen.“

Start mit Spiderman

Zu den Höhepunkten in der Startwoche zählen nach seinen Angaben neben „Spiderman – No Way Home“ und „The King’s Man: The Beginning“ auch Familienfilme wie „Encanto“ und „Lauras Stern“. Die Fortsetzung der Matrix-Reihe stehe mit „Matrix Resurrections“ ebenfalls auf dem Spielplan.

Vorpremiere für Familienkino

Alexander Malt hat noch einen weiteren Tipp für Filmfans: „Sing 2“ startet am 20. Januar und läuft bereits im Riesaer Kino in einer Familienkino-Vorpremiere am kommenden Sonntag 14.30 Uhr – vier Tage vor Bundesstart. Erwachsene zahlen in Begleitung eines Kindes ebenfalls nur den Kinderpreis.

2G-Nachweis und Negativtest

Für den Kinobesuch wird ein 2G-Nachweis sowie ein tagesaktueller Negativtest erforderlich sein. Testmöglichkeiten gibt es direkt im Kino. Malt: „Wir bieten unseren Gästen mit einem sehr ausgefeilten und bewährten Hygienekonzept die größtmögliche Sicherheit. Zusammen mit dem 2G-Nachweis und den Tests sollte das für einen sehr sicheren Kinobesuch sorgen.“ Tickets können sicher und bequem online gekauft werden, so Malt.

www.filmpalast.de

Von Frank Hörügel