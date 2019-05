Wermsdorf

Der „Wermsdorf-Express“ fährt wieder. Wie vor sechs Jahren ist das keine schnelle Verbindung vom Oschatzer Bahnhof zum Schloss Hubertusburg, sondern eher etwas für Reisende, die es gemütlich mögen. Die Döllnitzbahn bietet Fahrgästen eine Zeitreise: In Oschatz mit dem Auto, dem ICE oder der Regionalbahn ankommen und von dort mit historischer Bahntechnik und einem Fleischer-Reisebus zum Schloss Hubertusburg fahren, um sich dort über die Prunkhochzeit vor 300 Jahren zu informieren.

Fünf Termine ab Mitte Mai

Möglich ist das an fünf Terminen, erstmals am 12. Mai. Außerdem wird die Kombination Schmalspurbahn und Reisebus von 1977 am 14. Juli, 4. August, 7. September und 3. Oktober angeboten. Außer beim Juli-Termin ist dabei der Einsatz der Dampflok 99 584 geplant. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich, da der Zug zwar genügend Fahrgäste aufnehmen kann, aber die Kapazität des über 40 Jahre alten Reisebusses begrenzt ist.

Ausflug mit drei Stunden Aufenthalt in Wermsdorf

Anders als bei den Fahrten des „Wermsdorf-Express“ vor fünf Jahren bietet die Döllnitzbahn diesmal die Eintrittskarten für die Ausstellung nicht mit an. Auch der Transfer in einen Gasthof im Ort ist nicht vorgesehen. „Wir reagieren damit auf die Erfahrungen, die wir 2014 mit diesem Angebot gemacht haben“, erläutert Denise Zwicker, die beim Eisenbahnunternehmen für das Marketing zuständig ist. Damit erlaubt das Ticket, das für Erwachsene 19,90 Euro kostet, Bahn- und Oldtimerfreunden generell einen entspannten Ausflug mit dreistündigem Aufenthalt in Wermsdorf – egal, wie sie diese Zeit nutzen möchten.

Im Jahr 2013 wollten rund 200 Fahrgäste diese besondere Art der Anreise zur Sonderausstellung zum Friedensschluss auf Schloss Hubertusburg erleben.

An den genannten Tagen fährt der Zug mit Anschluss zum Schloss 10.43 in Oschatz ab und erreicht Glossen 11.47 Uhr. Der historische Reisebus kommt 12.15 Uhr am Schloss Hubertusburg an, wo 15.15 Uhr die Rückfahrt beginnt. Die Schmalspurbahn trifft 16.32 Uhr wieder in Oschatz ein. Wer für den „Wermsdorf-Express“ reserviert, kann prinzipiell an allen Stationen unterwegs zusteigen.

Von Axel Kaminski