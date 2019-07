OSCHATZ/RIESA

In genau einer Woche tritt die neue Tariftabelle des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV) in Kraft. Ab dem 1. August gelten im Verbundsgebiet allerdings nicht nur geänderte Preise, sondern auch einige andere Neuerungen.

Für alle Fahrgäste im Raum Oschatz-Riesa gibt es für Fahrten zwischen der MDV-Tarifzone 127 und der VVO ( Verkehrsverbund Oberelbe)-Tarifzone 41 mit dem neuen Übergangstarif ein attraktives Angebot. Pendler können damit alle Busse und Nahverkehrszüge innerhalb des Bereiches mit nur einem Ticket nutzen. Für den Tarif gab es eine lange Vorbereitungszeit. Doch jetzt ist er da. Vor allem Pendler, egal ob Berufspendler oder Schüler, werden vom Tarif profitieren. Wenn sie bisher von jedem Verband die Monatskarte nutzen, wird die Fahrt jetzt günstiger. Für Schüler kostet eine Bahn-Monatskarte zwischen Oschatz und Riesa jetzt 65,80 Euro. Zusammen mit einer Monatskarte des VVO für Riesa zu 37,10 Euro sind das 102,90 Euro. Die Monatskarte im Übergangstarif ist schon für 85,20 Euro zu haben – und gilt dann auch in Oschatz. Und wie sieht es mit dem Oschatzer aus, der fix mal nach Riesa fährt, um etwas zu erledigen? Der kann für 5,50 Euro nach Riesa und zurück fahren, wenn er seine Besorgungen in 90 Minuten schafft. In Oschatz fahren die Züge zur Minute 36 ab, kommen 44 in Riesa an. Fährt man mit dem nächsten Zug zur Minute 05 in Riesa ab, ist man sogar 37 Minuten nach Fahrtantritt in Oschatz wieder zurück – hat aber lediglich 21 Minuten Zeit in Riesa. Nähme man den Zug eine Stunde später, erreicht man Oschatz erst nach Ablauf der Gültigkeit des Tickets.

Wer sich tiefer in den Tarifdschungel vorarbeiten möchte, der kann dies unter www.sparschein-tarif.de tun. Dort wird der MDV mit dem Slogan: Unser Fahrschein für mehr im Sparschwein.

Von Hagen Rösner