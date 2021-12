Mit Volldampf ins neue Jahr: Mügelner Schornsteinfegermeister wünscht guten Rutsch

Mügeln

Am Jahresende war definitiv Schluss mit dem Job:Bezirksschornsteinfegermeister Hans-Jürgen Höhne aus Mügeln hing seinen zur Arbeitskluft gehörenden Zylinder an den berühmten Nagel und geht nun in den verdienten Unruhestand.

50 Jahre war er im Dienst und hat in dieser langen Zeit ganz gewiss unzähligen Menschen kraft seines Amtes als Schornsteinfeger das Gefühl gegeben, Glück zu bringen. Und so wünschte er – standesgemäß – an seinem letzten Arbeitstag allen einen guten Rutsch ins Jahr 2022. Das nötige Quentchen Glück ist da quasi inclusive.

Von Hagen Rösner