Mit Wurst und Käse durch die Krise

Gestern bat ich die Imbissbetreiberin meines Vertrauens um eine kostenlose Bratwurst. „Warum, knapp bei Kasse?“, fragte sie. „Nein“, erwiderte ich, „ich habe jetzt ein Recht darauf, denn schließlich bin ich ja vollständig geimpft.“

Die Anreize zur Corona-Immunisierung werden von Tag zu Tag absurder. Kostenlos ins Freibad, Grillgut für umme – was kommt als nächstes? Werfen wir den letzten Unwilligen Neuwagen hinterher, überschütten sie mit Tankgutscheinen oder garantieren ihnen Bahnfahren trotz Streik? Ich schließe nichts mehr aus. Selbst Tanzclubs in deutschen Großstädten bieten inzwischen „Impfnächte“ an. Wahrscheinlich wollen die Betreiber vermeiden, dass „Ringelpietz mit Anstecken“ Schlagzeilen macht.

Während Anreize für Veganer und Vegetarier weitgehend fehlen, haben manche Fleischereien, obwohl nicht vom Lockdown betroffen, schon die Regeln für den übrigen Einzelhandel übernommen. Sollte es erneut Beschränkungen geben, bieten sie an, ein Pfund Gehacktes oder andere Produkte online zu bestellen und dann mit Terminvereinbarung abholen zu können – nennt sich Neudeutsch „Click&Mett“ – und funktioniert ohne langes Warten mit vielen Menschen in der Schlange.

Nicht wieder geschlossen werden im Falle eines erneuten Lockdowns die Bau- und Gartenmärkte. Grund ist der gestiegene Bratwurstbedarf zur Bekämpfung der Impfmüdigkeit. Denn wer anderen eine Bratwurst brät, braucht auch ein Bratwurstbratgerät, sprich einen Grill. Parteiübergreifend mehren sich die Stimmen, zur Bundestagswahl am 26. September an den Wahllokalen ebenfalls Roster zu verteilen, um Bürgern den Urnengang schmackhaft zu machen.

Wer fleischlos lebt und in der nächsten Welle noch mal in Quarantäne muss, hat Glück. Inzwischen hat sich hierfür die ideale Nahrungsquelle herauskristallisiert. Am besten essen Sie während Ihrer Absonderung von der Umwelt nur noch Scheiblettenkäse. Der ist flach und jede Scheibe separat verpackt. Somit kann Ihnen ein lieber Mitmensch jede Scheibe einzeln unter der geschlossenen Tür durchschieben, ganz ohne Kontakt...

Von Christian Kunze