Mit Zollstock und Säge in den Wermsdorfer Wald

Collm

Wer am Sonnabend im Wald zwischen Collm und Wermsdorf mehr Fahrzeuge als üblich hat fahren und in den Forst abbiegen sehen, der wurde nicht Zeuge eine illegalen Autokorsos. Vielmehr gab der Staatsbetrieb Sachsenforst Interessenten die Möglichkeit, den Weihnachtsbaum für zu Hause selbst zu schlagen und gleich mitzunehmen.

Nur manuell sägen ist erlaubt

Das Befahren des Waldes zum ausgewiesenen Platz wurde deshalb ausnahmsweise erlaubt. „Mitzubringen sind Platz im Kofferraum, eine Handsäge oder eine Axt. Motorkettensägen sind dagegen nicht gestattet, das würde erhöhte Anforderungen an den Arbeitsschutz stellen, zum Beispiel Schnittschutzkleidung und eine Einweisung in die Arbeit mit dem Werkzeug“, so der zuständige Revierförster Mario Erdmann.

Zwischen 15 und 25 Euro

Angeboten werden auf der ausgewiesenen Plantage von rund vier Hektar Größe ausschließlich Blaufichten in verschiedenen Größen. Die bis zu 2,50 Meter hohen Bäume kosten zwischen 15 und 25 Euro, alles darüber 30 Euro. Anders als in den Jahren zuvor bedarf es pandemiebedingt einer Mund-Nasen-Bedeckung und eines 2G-Nachweises. „Vorschrift ist Vorschrift“, so Erdmann. Wer nicht selbst schlagen und abholen kann, der reserviert sich hier eines oder gleich mehrere Exemplare. Laut Förster trifft das aber vor allem auf Großkunden zu, die dann gleich ein Dutzend Bäume ordern – Kirchgemeinden etwa.

Forstmitarbeiter netzen die Bäume ein. Quelle: Christian Kunze

Viel Natur und wenig Mensch

Eine von vielen Familien, die seit einigen Jahren herkommen, ist die von Mike Werner samt Ehefrau Susann und den beiden Töchtern Clara und Elisa. Frische Luft, viel Auswahl und ordentlich Bewegung – etwas besseres kann es doch gerade nicht geben“, so der Familienvater. Er bedauert sehr, dass im vergangenen Jahr wegen der Einschränkungen keine Bäume geschlagen werden konnten. „Es hat aber auch sein Gutes. Die Fichten hier sind jetzt alle noch ein ordentliches Stück gewachsen, haben viel Natur und wenig Mensch abbekommen.“ Er legt großen Wert darauf, gemeinsam mit den drei Frauen seiner Familie dieses Ritual zu pflegen. „Hier bekommt man etwas, das nicht aus der Ferne herangekarrt wurde – und vor allem auch nichts, was schon im Oktober gefällt worden ist“, so der Nickritzer.

Nach 15 Minuten ist der richtige Baum gefunden

In diesem Jahr dauert der Gang quer durch die Plantage nur reichlich eine Viertelstunde. „Es gab auch schon Jahre, da haben wir fast anderthalb Stunden gesucht, bis der richtige Baum gefunden war“, erinnert sich Mike Werner. Er hat einen Zollstock dabei, um auszumessen – nicht etwa die Höhe des Baumes („Da haben wir Spielraum“), sondern die Breite. Mehr als 1,20 Meter darf der Baum für den favorisierten Standort im heimischen Wohnzimmer nämlich nicht haben.

„Auf Wunsch fällen wir auch den Baum, dann kann es natürlich mal zu Wartezeiten kommen“, erklärt Revierförster Erdmann und fügt hinzu: „Es ist natürlich ein besonderes Erlebnis, wenn jeder seinen eigenen Baum im Wald schlagen kann.“ Anschließend helfe man beim Verpacken der Fichten, damit diese, Platz sparend eingenetzt, sicher nach Hause transportiert werden können.

In den 1990er -Jahren gab es schon einmal das Angebot, im Wermsdorfer Wald Weihnachtsbäume selbst schlagen zu dürfen. „Durch den erfolgten Umbau des Waldes hin zu deutlich mehr Laubgehölzen gab es nicht mehr ausreichend Flächen. Später wurde extra eine Plantage angelegt, auf der ausnahmslos die Blaufichten für Weihnachten ihren Platz gefunden haben“, so Mario Erdmann. In anderen Revieren des Forstbezirkes, etwa Colditz und Leipzig, werde dazu jedes Jahr eingeladen und das komme immer gut an.

Von Christian Kunze