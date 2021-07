Dresden

Die Liste der Freizeitaktivitäten, denen man in der Collm-Region nachgehen kann, ist lang. Aber aufgrund der geografischen Gegebenheiten gibt es ein paar Lücken. Alpine Wanderung sind hier nicht möglich und auch Fahrten mit Passagierschiffen werden nicht angeboten.

Jubiläumsparade mit sieben Dampfern

Das ist seit 185 Jahren auf der Elbe in und um Dresden möglich. Am 8. Juli 1836 erteilte der König das Privilegium zum Betreiben der Dampfschifffahrt auf der Elbe. Aus diesem Anlass findet am Sonnabend, dem 10. Juli, eine Jubiläumsparade mit sieben Dampfern. Start ist 10 Uhr am Terrassenufer. Und Dampfer-Fans aus der Collm-Region können bequem mit dem Zug ab Dahlen oder Oschatz nach Dresden fahren – und dort auf den Dampfer umsteigen.

Mit dem Regionalexpress, der am Sonnabend 8.36 Uhr ab Oschatz nach Dresden fährt, ist man pünktlich zu Beginn des Spektakels an Ort und Stelle. Mit den Straßenbahnlinien 3, 7 und 8 spart man sich in Dresden den Fußweg vom Hauptbahnhof über Prager Straße und Altmarkt zum Elbufer und kommt bereits nach wenigen Minuten an der Haltestelle Synagoge an.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dabei ist der „Balkon“ an der Elbe nicht der einzig mögliche und gute Ort, um die Dampfer zu beobachten. Das geht auch von gegenüber, vom sogenannten Königsufer oder von einer der vielen Brücken stromauf in Richtung Pillnitz.

Dampfergucken am Blauen Wunder

Völlig andere Varianten bieten sich den Dampferfans, die vom Bahnhof Dresden Neustadt aus mit der Straßenbahnlinie 46 in Richtung Niedersedlitz bis zum Schillerplatz fahren. Ein paar Meter weiter – auf oder unterhalb des Blauen Wunders – lassen sich die Schiffe ebenfalls sehr gut beobachten. Und wer will, spaziert, während die historische Flotte herannaht und weiter Richtung Pillnitz fährt, ebenfalls elbaufwärts und sieht die Dampfer dann noch einmal bei ihrer Rücktour ins Stadtzentrum.

Natürlich kann man so eine Parade auch hautnah auf den Schiffsplanken erleben. Tickets zum Preis von 40 Euro gibt es noch online auf www.saechsische-dampfschifffahrt.de oder über das Servicecenter der Flotte. Für Kurzentschlossene soll sogar der Ticketkauf noch an der Servicestation am Terrassenufer möglich sein.

Live-Bands sorgen an Bord für Stimmung

Im Preis inbegriffen ist neben reichlich drei Stunden Dampferfahrt und Ausblicken auf das Dresdner Elbtal auch Musik. An Bord sorgen Live-Bands für Unterhaltung, traditionell zumeist mit Jazz.

Von Axel Kaminski