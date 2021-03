Mit dem mobilen Impfteam in einer Oschatzer Tagespflege

Oschatz

„Natürlich lasse ich mich impfen. Das ist keine Frage“, sagt Rentnerin Hannelore Hofmann. Sie ist eine der 130 Patientinnen und Patienten der zwei Oschatzer DRK-Tagespflegen und des ambulanten Pflegedienstes vom DRK, die am Samstag in die Goethestraße in Oschatz gekommen sind, um sich die erste von zwei Corona-Schutzimpfungen abzuholen. Sie ist fit und gesund und das möchte sie auch bleiben – sagt sie deutlich. Deshalb ist sie hier und möchte somit auch andere dazu animieren, sich impfen zu lassen.

Das erst Mal ein „mobiles Impfzentrum“

„Ich habe noch nie erlebt, dass Menschen, die zum Impftermin kamen, schließlich doch auf die Impfung verzichtet haben. Im Gegenteil. Die Leute sind dankbar, dass sie eine Impfung bekommen“, sagt auch Dr. Ulrike Hantel. Und Nicole Scheuche von der Tagespflege berichtet, dass es allgemein bei den Senioren eine hohe Impfbereitschaft gibt.

Nicole Scheuche ist unsicher, ob denn alles so laufen wird, wie geplant. Schließlich ist dies alles auch für sie eine gänzlich neue Erfahrung. Die Einrichtung ist zum ersten Mal ein „mobiles Impfzentrum“. Die ersten Senioren kommen bereits um 9.30 Uhr mit dem Fahrdienst zum Sitz der Tagespflege. „In einer Viertelstunde geht es los. Dann sind immer vier Personen in einer Viertelstunde eingeplant“, sagt die Einrichtungsleiterin und hofft, dass die Zeit ausreicht und es nicht zu langen Wartezeiten für die Leute kommen wird.

Vertraute Menschen wiedersehen

Mit einem Strahlen im Gesicht kommen die Senioren im Eingangsbereich an und freuen sich, nach langer Zeit endlich wieder die Menschen zu sehen, die schon lange nicht mehr bei ihnen sein konnten. So wird auch gleich über alles andere geschnattert als nur über den Impftermin, während gleichzeitig die Dokumente entgegengenommen werden. „Die Anamnese, also die Krankheitsvorgeschichte, die Einwilligungserklärung und das Aufklärungsblatt, haben wir uns schon vorher geben lassen“, erklärt Nicole Scheuche den Vorgang. Hin und wieder fehlt auch mal eine Unterschrift. Doch das war nicht schlimm. Schließlich sind die Personen vor Ort und Fehlendes kann fix nachgetragen werden.

Für jeden Impfling wird genau registriert, wann die Erstimpfung mit welchem Impfstoff erfolgt. Damit dann bei der Zweitimpfung nichts schiefgeht. Quelle: Kristin Engel

Von Unruhe ist im Gebäude nichts zu merken. Alle sind entspannt und ermöglichen den Senioren eine ruhige Atmosphäre. Bis in den Abend hinein wird der Tag gehen. Darauf sind alle vorbereitet und das Team in Schichten aufgeteilt. „Es gibt heute zwei Gruppen. Fünf Mitarbeiter von der Tagespflege und zwei Mitarbeiter vom Pflegedienst – am Nachmittag kommt der nächste Schwung. Hinzu kommen das mobile Impfteam des Arbeiter-Samariter-Bundes mit drei Helfern sowie zwei medizinische Fachangestellte und eine Ärztin.“ Es scheint, dass alle genau wissen, wie alles abläuft. Jeder kennt exakt seine Handgriffe, alle haben einen genauen Plan. Ein perfektes Zusammenspiel.

Impfstoff soll genau reichen

Die Senioren sowie die Mitarbeiter der Tagespflege werden drei Mal in der Woche auf Corona getestet. Wenn sie acht Wochen symptomfrei sind, können sie geimpft werden.

Hinrich Nowak zieht den Moderna-Impfstoff auf die Spritzen. Quelle: Kristin Engel

Im Nachbarzimmer steht Hinrich Nowak vom Ärzteteam. Er zieht den Moderna-Impfstoff auf die Spritzen. „Pro Ampulle bekommen wir zehn Impfungen. Diese werden aus der Kühlung herausgeholt und in 20 Minuten an die Raumtemperatur angepasst. Ich bereite 50 Impfungen vor. Wenn 30 verspritzt sind, hole ich die nächste Ampulle aus der Kühlbox“, erklärt er und ergänzt, dass immer so viel Impfstoff aus dem Impfzentrum Belgern mitgebracht wird, dass es genau reicht. Wenn doch etwas übrig bleibt, wird sich ans Telefon geklemmt und nach priorisierten Personen gesucht, die sich impfen lassen möchten, um den Impfstoff nicht zu verschwenden. Priorisiert werden hier natürlich die älteren Bürger, die Menschen mit Vorerkrankungen oder Menschen, die im medizinischen Bereich tätig sind. Hinrich Nowak wird auch zur Nachimpfung am 10. April wieder mit vor Ort sein.

Patienten werden aufgerufen

Im Raum gegenüber werden die ersten Patienten aufgerufen. Die Ärztin vor Ort ist Ulrike Hantel aus Taucha. Ganz in Ruhe setzt sie sich zu jedem einzelnen Patienten. Mit sanfter Stimme erklärt sie, welches Medikament geimpft wird. „Es kann sein, dass ihr Arm am nächsten Tag schwer ist. Wie geht es Ihnen? Fühlen Sie sich heute wohl?“ Sie hat eine angenehme Art, die Leute zu beruhigen und Fragen zu beantworten, auch wenn die meisten gar keine Fragen mehr haben. Sie sind bereits gut informiert und froh darüber, endlich ihre Impfung zu erhalten. „Ich bin jetzt das zweite Mal mit dem mobilen Impfteam in Oschatz. Wir gehen dorthin, wo wir gebraucht werden, wenn wir frei haben. Das machen wir gerne“, so die Ärztin.

Sind noch Fragen offen? Ärztin Ulrike Hantel spricht ausführlich mit Patientin Hannelore Hofmann. Quelle: Kristin Engel

Nun ist das Impfteam an der Reihe. Alles geht nun ganz fix und unspektakulär. Binnen weniger Sekunden ist auch schon alles vorbei. Zwei Plätze gibt es in dem großen Raum für die Impfungen. Danach geht es für einige Minuten in ein benachbartes Zimmer. Es gibt Sitzgelegenheiten und frische Getränke. Hier wartet nun auch Hannelore Hofmann auf ihren Fahrer. „Nein, es war überhaupt nicht schlimm und ging wirklich schnell. Ich lass mich auch regelmäßig gegen Grippe impfen. Ich bin froh, dass ich endlich drangekommen bin. Ich finde es wichtig und kann es nur jedem ans Herz legen“, so die Rentnerin.

Am Ende durchatmen

Am Ende des Tages kann Nicole Scheuche durchatmen. „Es lief alles wie am Schnürchen. Wir sind sogar eher fertig geworden, als wir es geplant hatten. 18 Uhr haben alle angemeldeten Patienten ihre Impfung erhalten. Es lief reibungslos. Wir hatten ein gutes Zeitmanagement. Für den zweiten Impftermin werden wir alles genau so wieder machen und hoffen natürlich, dass es am 10. April ebenfalls so gut laufen wird.“

Von Kristin Engel