Dresden/Oschatz

Die Preisträger des Ideenwettbewerbs „Sächsischer Mitmach-Fonds“ stehen fest: Insgesamt 560 Projektideen aus dem Mitteldeutschen und dem Lausitzer Revier erhalten Preisgelder in Höhe von insgesamt 3,2 Millionen Euro zur Umsetzung ihrer Vorhaben. Die Jurys haben in den vergangenen Wochen 247 Projektideen aus dem Mitteldeutschen Revier sowie 313 Projektideen aus der Lausitz in den fünf verschiedenen Kategorien und Preisstufen ausgewählt.

Ungebrochener Ideenreichtum

„In der zweiten Auflage des ‚Sächsischen Mitmach-Fonds‘ ist der Ideenreichtum ungebrochen. Mehr als 1970 Projekt- und Geschäftsideen wurden von Bürgerinnen und Bürgern, von Vereinen und sozialen Trägern, von Schulen und Kitas sowie Kommunen aus dem Mitteldeutschen und dem Lausitzer Revier eingereicht. Alle Projektideen sind Teil eines Strukturwandels, der aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Deshalb wollen wir diesen erfolgreichen Wettbewerb auch in Zukunft fortführen“, sagte Staatsminister Thomas Schmidt ( CDU).

Steuern machen es möglich

Der Ideenwettbewerb „Sächsischer Mitmach-Fonds“ richtete sich an Privatpersonen, Vereine, Verbände, Kammern, Stiftungen, soziale Träger, Schulen sowie kommunale und wissenschaftliche Einrichtungen in den sächsischen Braunkohleregionen. Dazu gehört auch das Gebiet des Landkreises Nordsachsen. Zur Förderung der eingereichten Ideen stehen jeder der beiden Regionen in den Jahren 2019 und 2020 jeweils 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Diese Maßnahme wird finanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

Zuschuss für neues Ganztagsangebot

„Ich freue mich wahnsinnig, dass wir zu den Preisträgern gehören“, erklärte Wemsdorfs Schulleiterin Kerstin Krause. In Kooperation mit Fischexperte Georg Stähler soll ein Forschungslabor für Schüler eingerichtet werden, um ökologische Zusammenhänge zwischen Fauna und Flora im Gebiet der Wermsdorfer Teichlandschaft zu erkunden. Geplant ist, daraus ein Ganztagsangebot zu machen.

Freude im „ Collmblick “

Große Freude herrschte auch in der Kita „ Collmblick“ im Lampersdorf. Das Kita-Team will gemeinsam mit Eltern die Außenanlagen neu gestalten, um den Kindern Tür und Tor für kreatives Tun und Erleben zu ermöglichen. Dazu soll unter anderem auch ein Lehmfachwerkhaus im Miniformat entstehen, an dem die Kinder mit Naturmaterialien bauen können und so nicht nur kreativ sind, sondern auch handwerklich spielerisch schon erste Grundlagen vermittelt bekommen. Im „Erlebnisgarten Kinderglück“ soll aber auch künftig nach Herzenslust gematscht werden können oder auch auf der Bewegungsbaustelle viel Zeit mit nützlichen Dingen verbracht werden.

Zentrale Feier folgt noch

Auf Grund von Corona findet die Preisveranstaltung zentral erst im Herbst statt. Ab sofort stehen den Preisträgern aber schon die finanziellen Mittel für die Umsetzung zur Verfügung.

Die Preisträger aus der Region Oschatz: Anja Kohlbach für das Jugend-, Kultur- und Umweltzentrum e. V. mit „Anders sein ist toll!“

Carola Weber, Leiterin der Kindertagesstätte Collmblick in Lampersdorf mit „Erlebnisgarten Kinderglück”

Schulleiterin Kerstin Krause von der Oberschule Wermsdorf mit „Forschungsklassenzimmer – Das Ökosystem Wermsdorfer Teiche unter dem Mikroskop“

Heinz Schumann vom Casabraner Dorfverein e. V. mit „Kieseldamm Casabra“

Harry Beck von der Natur- und Umweltgruppe Mügeln e. V. mit „Treffpunkt im Grünen“

Gemeinde Wermsdorf mit dem Projekt „Neues Leben im alten Schloss“

Von Bärbel Schumann