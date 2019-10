Mittelalter- und Metalklänge:Hubertusburg rockt am Sonnabend bei Mistelfest

Wermsdorf

Denkt man an Musik im Schloss, kommen einem Orgelklänge und Chormusik in den Sinn. Doch wie wäre es mit etwas Mittelalter, Rock und Metal? Das könnte sich zumindest der Wermsdorfer Markus Köhler sehr gut vorstellen. Unter dem Künstlernamen „Fatty“ ist der Wermsdorfer Mittelalterrocker besser bekannt. Und er hat Großes vor. Der 29-Jährige bringt Gitarrenriffs, Schlagzeug-Tosen und kräftigen Gesang in den Kultursaal vom Schloss Hubertusburg.

„Es ist ein Experiment. Ob es klappen wird? Das lässt sich jetzt noch nicht abschätzen. Doch es wird ein einzigartiges Line-up im Herzen der wunderschönen Hubertusburg in Wermsdorf. Von traditionellem Irish Folk über Mittelalterrock und-metal bis hin zu den epischen Pagan-Interpretationen der Kultband Bathory ist für jeden Geschmack etwas dabei“, so Markus Köhler.

Programm für Sonnabend steht

Fatty möchte nicht nur Musikliebhaber begeistern, sondern sich mit dieser Veranstaltung am kommenden Sonnabend ab 18 Uhr einen eigenen Geburtstagswunsch erfüllen. Er wird 30 Jahre alt. Ein guter Grund, mit Freunden des gleichen Musikgeschmacks beim „ Mistelfest“ zu feiern.

„Die erste Band heißt ,Shamrock’ aus Leipzig. Auch wenn ich sie noch nicht selbst spielen gehört habe, wurde mir nur Gutes berichtet. Ich habe sie gefragt, ob sie Lust haben, unser Line-up zu komplettieren. Sie spielen traditionellere Musik als wir.“

Wir? Das sind natürlich die Jungs von „Viscum“. „Mit der eigenen Band bei einer solchen Veranstaltung zu spielen, bietet sich natürlich an. Es ist ein Heimspiel in Wermsdorf. Ich freue mich so sehr darauf, im Kultursaal zu spielen. Es ist einfach eine hammergeile Location. Wir spielen in unserem circa 90-minütigen Programm fast alles, was wir im Repertoire haben. Wir haben einiges verändert beziehungsweise erweitert und sind nun gespannt, wie die Gäste dies finden werden.“

Generalprobe am Reformationstag

Fatty und seine Bandkollegen proben einmal in der Woche. Mehr ist leider nicht möglich, da der Alltag nicht viel freie Zeit zulässt. Die Generalprobe wird es dann am Reformationstag geben. „Blood Fire Death“, die dritte Band an diesem Abend, hat sich nach einem Album der Band Bathory benannt.

„Ich habe die Tribute-Band aus Bruchsal schon mehrmals live gesehen, zum Beispiel in Torgau auf dem ,In Flammen’-Festival. Wir sind auch bis nach Bitterfeld gefahren, um sie zu erleben. Sie haben die Metalsongs neu interpretiert und spielen diese zunächst im Akustik-Stil. Sie benutzen dabei ein Cajón anstatt eines Schlagzeugs. Die Band ist mein Geburtstagsgeschenk an mich selbst“, sagt Fatty mit einem Lachen.

Doch nicht nur für sich. Er will mit dem Haupt-Act auch alle anderen Gäste begeistern. Denn nach dem Akustik-Set beendet „Blood Fire Death“ den Abend mit einem Metal-Set im Stile ihrer Vorbilder. Heavy Metal muss nicht klischeebehaftet „nur Geschrei“ beinhalten, nein, er könne auch epischer daher kommen. Markus Köhler kann das kaum noch erwarten.

Idee seit Jahresanfang im Kopf

Einiges an Arbeit liegt noch vor ihm und seinem Team. Neben dem Aufbau der Boxen und der Lichtanlage muss noch an einiges mehr gedacht werden. Doch er und seine Freunde sind diesbezüglich bereits routiniert und ein eingespieltes Team. „Ich wünsche mir einfach ein geiles Konzert und einen tollen Auftritt meiner Band. Wir wollen Spaß haben, uns amüsieren und mit allen ein Bierchen trinken.“

Bereits seit Anfang des Jahres schwirrte diese Idee in seinem Kopf. Seit Juni geht es an die Umsetzung. Nun steht die große öffentliche Veranstaltung bevor. „Ich bin gespannt und freue mich am 2. November auf eine tolle Feier.“

Von Kristin Engel