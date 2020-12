Mitten im Gastro-Lockdown: In Oschatz eröffnet neues Ristorante

Oschatz

Gaststätten und Kneipen sind besonders hart von den Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie betroffen. Die Wirte mussten bereits im Frühjahr mehrere Wochen schließen und sind seit Anfang November in der gleichen, misslichen Situation. Frühestens nach dem 10. Januar nächsten Jahres werden die Gastwirte wieder Kunden begrüßen können. Als Folge wird eine Pleitewelle in der Gastronomie befürchtet.

Doch es gibt auch Hoffnungsschimmer in dieser schwierigen Zeit. Aldo Hoxhaj (29) und seine Frau Ion (23) haben in dieser Woche ihr italienisches Ristorante „Il Gusto“ im Thalgut in der Riesaer Straße eröffnet. „Es schmeckt“ übersetzt Hoxhaj frei den Namen des Restaurants „Il Gusto“, den er zusammen mit seiner Frau ausgesucht hat.

Aldo Hoxhaj : Ich liebe die Küche

Das junge Paar stammt ursprünglich aus Albanien. Schon als kleiner Junge entdeckte dort Aldo Hoxhaj seine Leidenschaft fürs Kochen. „Ich habe meiner Mutter und meiner Schwester immer in der Küche zugeschaut“, erinnert er sich an seine Kindheit. Im Alter von 13 Jahren hatte er seinen ersten Job am Herd. „Seit 16 Jahren arbeite ich in der Gastronomie. Ich liebe die Küche. Da vergesse ich alles andere“, sagt der 29-Jährige. Er sammelte Berufserfahrungen in Italien, lebt seit fünf Jahren in Deutschland und arbeitete zuletzt als Koch in Leipzig.

Der Traum von Ion und Aldo Hoxhaj sei es schon immer gewesen, ein eigenes Restaurant zu eröffnen. Aber warum gerade jetzt und warum ausgerechnet in Oschatz? „Klar, ist das eine schwierige Zeit, aber man muss es einfach probieren. Und wir freuen uns auf den Tag, wenn wir im Restaurant unsere ersten Gäste begrüßen können“, sagt Ion Hoxhaj. Und ihr Mann ergänzt: „Als wir erfahren haben, dass ein Restaurant in Oschatz zu vermieten ist, habe ich gedacht: Der Name Oschatz gefällt mir. Und nun wissen wir, dass es eine schöne Stadt ist.“ In dieser Woche sind sie aus Leipzig nach Oschatz umgezogen.

Auch für den Abholservice bieten die Gastronomen eine vielfältige Speisekarte an – von Suppen (Zuppa) über Vorspeisen (Antipasti), Salate (Insalate), Pasta (Nudelgerichte), Pizzen, Fleisch- und Fischgerichten bis Nachspeisen (Dolci). „Jede Woche möchte ich ein neues Essen anbieten“, sagt Aldo Hoxhaj.

Zwei Pizzen für die Enkel

Ingrid Kromer war die allererste Kundin zum Start des Abholservices am Donnerstagmittag. „Endlich mal eine gute Nachricht, ich finde es toll, dass es mit der Gaststätte weiter geht“, sagte die Oschatzerin. Sie hatte vorab zwei Pizzen und einmal die Süßspeise Tiramisu bestellt. „Für meine Enkel, die wollten das mal ausprobieren“, verriet sie.

Vertrag bis Ende Juni befristet

Bis zur ersten Corona-Zwangspause im Frühjahr wurde das Restaurant im Thalgut als „Piazza Toscana“ von Ada Shkoza bewirtschaftet. Als die Gaststätten dann ab 15. Mai wieder öffnen durfte, blieb das Licht in der „Piazza Toscana“ jedoch weiterhin aus. Der Vertrag für die Gaststätte war bis Ende Juni befristet. Eine kurzzeitige Öffnung lohnte sich für Wirtin Ada Shkoza nicht.

Der Abholservice wird täglich von 11 bis 14 und 17 bis 21 Uhr angeboten. Die Bestellungen können unter 03435/9169415 abgegeben werden.

