Dahlen

In der Ratssitzung am Donnerstagabend konnte Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) mitteilen, dass die Bemühungen der Stadt um den Einsatz eines mobilen Impfteams erfolgreich gewesen sind. Es werde am Montag, dem 20. Dezember in der Turnhalle Corona-Impfungen vornehmen. Die Zusage habe er erst wenige Stunden vorher erhalten, so dass er zu genauen Zeiten noch nichts sagen könne.

Klar sei bisher, dass die Aktion in der Turnhalle der Grundschule stattfinden solle. Die entsprechenden Einschränkungen im Schulbetrieb ließen sich organisieren. „Wenn wir dann überhaupt noch Schulbetrieb haben“, ergänzte der Bürgermeister.

Matthias Löwe betonte, dass er unbedingt vermeiden wolle, dass ältere Bürger stundenlang in einer Schlange anstehen müssten, womöglich bei Wind und Kälte. Das würde den Zweck einer solchen Impfung widersprechen. Daher wolle die Stadtverwaltung die Termine vorher vergeben. Da die Terminzusage erst kurzlich erfolgt sei, könne er zum Prozedere dieser Anmeldung und Vergabe noch nichts sagen. Er versprach, dass die Details in Kürze bekanntgegeben würden.

Auf Nachfrage der Räte erklärte der Bürgermeister, dass es bei der Terminvergabe keine Priorisierung geben würde. Die Anmeldung zur Impfung stehe allen Alters- und Berufsgruppen offen. Eine andere Verfahrensweise würde einen zu hohen Aufwand für die Verwaltung bedeuten. Den Vorschlag von Wulf Sukale (FWG) den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren dieses Angebot bevorzugt zu unterbreiten, nahm der Bürgermeister zur Kenntnis und betonte, dass man dies in der Vergangenheit so gehandhabt habe, damit aber nicht auf allzu große Resonanz gestoßen sei.

Von Axel Kaninski