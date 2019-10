Mobiles Museum macht Halt im Calbitzer Hort

Calbitz

Es dauert ein bisschen, bis sich die gelbe Schaumsäule langsam in dem Glaszylinder erhebt. Lion Hoffmann lässt sich derweil von den Hortkindern in Calbitz unter die Arme greifen. Weitere Gefäße werden aufgestellt, eine Pumpe lässt auch hier die eingefärbten Flüssigkeiten mit Luft zu Schaum aufsteigen.

Ein paar Minuten später tritt der über die Ränder und trifft auf mit Plastik-Handschuhen bestens bewehrte Kinderhände. Die Kinder nehmen Schaumballen auf, vermischen sie und schaffen so ihre ganz eigene Farbpalette. Lion Hoffmann ist freischaffender Künstler und mit seiner Kollegin Lea Zepf im Auftrag der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD)in deren Museumsbus unterwegs.

Kinder für zeitgenössische Kunst begeistern

Während der Busfahrer sich eine Pause gönnt, entdecken die beiden mit den Kindern in Calbitz dessen Inneneinrichtung und experimentieren unter freiem Himmel mit Farben. Die Gruppe um Lea Zepf endet gerade damit, Bilder mit Hilfe von Seifenblasen zu erschaffen. Zu guter Letzt soll noch ein gemeinsames Kunstwerk entstehen. Wenn gleich mehrere Kinder mit aufgeblähten Backen und bunt gefärbter Seifenlauge auf ein Blatt zielen, ziert letztere am Ende nicht nur das: „Dein Gesicht ist jetzt ganz blau!“

Seit Mitte Mai tourt der umgebaute Stadtbus mit wechselndem Innenleben und Besetzung durch Schulen und Kindereinrichtungen. Vor Ort und auf spielerischem Weg wird so Kindern und Jugendlichen in den ländlichen Regionen Sachsens zeitgenössische Kunst nahe gebracht. „Kinder sind meist eh die besseren Künstler“, schmunzelt Hoffmann, während die Hortkinder der Klassen 1 bis 4 im Wermsdorfer Ortsteil bei ihm mit Schaum kleckern, nicht klotzen.

Zur Galerie Das mobile Museum der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden sorgte im Calbitzer Hort für einen farbenfrohen Vormittag. Wir waren mit der Kamera dabei und haben den kleinen Künstlern über die Schulter geschaut.

Mobiles Museum tourt durch Sachsen

Auch innen im mobilen Museum wirkt nichts angestaubt. Freilich, auch Informationsbroschüren zu den insgesamt 15 Sammlungen zu 5000 Jahren globaler Kunst- und Kulturgeschichte gibt es dort auch. Ebenfalls zu haben: Buttons oder Bleistifte mit Logo, die nach zuhause mitgebracht vielleicht auch einen der älteren aufmerksam macht, zumal derzeit Kunstschätze der Staatlichen Kunstsammlungen gleich nebenan im Schloss Hubertusburg zu sehen gibt.

Noch bis 3. November gastiert unter dem Dach der herrschaftlichen Kulisse die Sonderausstellung „ Friedrich August und Maria Josepha – das verlorene sächsische Rokoko“. Den Weg zu den Dauerausstellungen in Dresden, Herrnhut oder Leipzig braucht es hier also nicht einmal.

Alles verändert sich

Aber das ist noch nichts, womit man die Aufmerksamkeit von Hortkindern fängt: Die räumliche Zeichnung, die an der Buswand entsteht, ist da interessanter, weil sie die Kinder dazu einlädt, an ihr mitzuwirken. „Keep asking questions“ – „Hört nicht auf, Fragen zu stellen“ steht dort in den Konturen von angebrachten Nägeln. Die Farbschnüre, die dort an anderen Haltepunkten des Museumsbusses aufgehangen wurden, können umgehangen, verlängert oder ergänzt werden.

Ein Werk, das nie fertig wird, sich immer wieder verändert im Prozess. Die Dresdner Künstlerin Stephanie Lüning, die derzeit für das Businnere verantwortlich ist, ermuntert nicht nur Kinder so, nicht stehen zu bleiben. Das ist ein Thema ihrer Werke, mit denen sie künstlerisch die Einwirkung von Zeit, Zufall und Mengenverhältnissen auf Prozesse und Materie untersucht. Genau das ist auch der Schaum, der aus einem Zylinder quillt und wieder in sich zusammenfällt.

Ausgefülltes Ferienprogramm

Noch bis zum Ende der Herbstferien wird der Bus mit diesen Arbeiten unterwegs sein, anschließend wird er wieder umgebaut und neu bespielt. Für die Kinder in Calbitz enden dann auch zwei Wochen voller Experimentierlust und Entdeckerlaune: Der Stopp des Museumsbusses war nur ein Teil des Ferienprogramms, verraten Lysann Tangelst und Simone Leisegang, die die Kinder in Calbitz betreuen.

„Wir hatten eine Wunschbox aufgestellt, in die die Kinder reinstellen konnten, was sie gerne machen wollen.“ Ergebnis der basisdemokratischen Befragung in Miniform war ein Besuch im Dresdener Zoo. Daneben ging es in die Grimmaer Schiffmühle oder auch in die Küche, zum Drachensteigen oder zum „herrlich fletzigen“ Filmgucken ins Oschatzer E-Werk.

Von Manuel Niemann