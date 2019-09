Oschatz/Wermsdorf

Es gibt drei Gründe, weshalb Sie Schuppen haben können. Erstens: weil Sie beim Haare waschen auf das Shampoo verzichten. Zweitens: weil Sie ihr Fahrrad oder Gartengeräte trocken und sicher unterstellen wollen, oder aber drittens: weil Sie ein Fisch sind.

In der Modewelt sind Schuppen selten anzutreffen. Dort ist eher das Fischgrätenmuster zu finden. Warum nur? Die Schuppen führen ein Schattendasein und haben es verdient, auf dem Laufsteg stärker ins Licht gerückt zu werden.In Wermsdorf beispielsweise hat man das schon vor einem halben Jahrhundert erkannt. Dank des Horstseefischens sind Karpfen, Forelle und Co. in aller Munde – im übertragenen wie auch wörtlichen Sinne.

In Oschatz ist dagegen die Modenacht in aller Munde. Der Werbegemeinschaft ist dieser Termin Mitte September ebenso heilig wie der Teichwirtschaft ihr Fischereifest Mitte Oktober.Im 19. Jahr suchen die Modenacht-Macher nach neuen Trends. Dass bei diesen zwei Aushängeschildern noch keiner nach Synergien gefragt hat, wundert eigentlich.

An fesche, aber stocksteif und starr stehende Kunststoffkerle und - weiber in den Modegeschäften haben wir uns gewöhnt – warum also nicht mal etwas Neues wagen und zappelnde Kiemenatmer in Aquarien oder modisches Flossentier-Hautkleid präsentieren und in die Mode integrieren? Schaufensterpuppen waren gestern, jetzt kommen die Oschatzer Schaufensterschuppen!

Pünktlich zum Jubiläum zwei Jahrzehnte Modenacht kommendes Jahr in der Innenstadt bekommen die Fische dann die ganz große Bühne, mit Gala, Moderation und allem was dazu gehört, wenn es heißt „ Modenacht 2020: Oschatz lässt die Schuppen tanzen!“

Von Christian Kunze