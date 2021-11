Moderne Anlagen sollen alte Windräder in Ablaß bei Mügeln ersetzen

Ablaß

Auf dem Weg zur Modernisierung des Windparkes Ablaß ist eine weitere Hürde genommen. Der Mügelner Stadtrat stimmte in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dafür, dass zum Vorentwurf des Bebauungsplanes „Sondergebiet Windpark Ablaß 2021“ eine frühzeitige Information der Öffentlichkeit und Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange (Behörden, Verbände, Versorger) erfolgen soll.

Wie ist der aktuelle Stand im Windpark Ablaß?

Wie Jan Greschner, Geschäftsführer der Windkraft Mügeln-Ablaß GmbH mit Sitz in Querbitzsch, auf Anfrage sagte, gibt es derzeit 14 Windräder mit einer jeweiligen Gesamtbauhöhe von 100 Metern.

Was ist geplant?

Ein sogenanntes Repowering – das Ersetzen alter Windräder durch neue. Drei der alten Windräder sollen bleiben, elf werden abgerissen. Und es sollen fünf neue Windräder mit einer jeweiligen Gesamtbauhöhe von 250 Meter errichtet werden.

Wer sind die Investoren?

Aktueller Betreiber ist die Windpark Ablaß GmbH & Co. KG. Diese Firma plant die Erneuerung des Windparkes Ablaß gemeinsam mit der Windkraft Mügeln-Ablaß GmbH, an der wiederum die eab New Energy GmbH aus Großschirma beteiligt ist. Der Querbitzscher Jan Greschner ist sowohl Geschäftsführer der eab New Energy GmbH als auch der Windkraft Mügeln-Ablaß GmbH.

Wie groß ist der Abstand der Windräder zu den nächstgelegenen Häusern?

Laut Jan Greschner ist ein Mindestabstand von 1000 Metern zwischen Windrädern und Wohnbebauung garantiert.

Wann könnte das Vorhaben in Ablaß umgesetzt werden?

Jan Greschner rechnet damit, dass die neuen Windräder im Jahr 2024 errichtet werden könnten.

Von Frank Hörüge