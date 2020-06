Möglicher Investor: Lässt Mügeln sich ein neues Wohngebiet erschließen?

Mügeln

Keine Beschlüsse, jedoch Diskussionsbedarf im Mügelner Hauptschuss: Der betraf nicht nur die Zukunft der Jugendarbeit, sondern auch, wie sich weitere Menschen in der Stadt ansiedeln könnten. Dazu im Blick: Die Schaffung eines neuen Wohngebietes „Am Alten Wasserwerk“ angrenzend an das Jugendhaus, dessen Zukunft daher auch zur Frage steht.

Zunehmend gingen der Stadt die Bauplätze aus, Splitterflächen gebe es nur noch wenige und die seien meist auch noch kleiner als von potenziellen Käufern nachgefragt, beschrieb Bürgermeister Johannes Ecke (Frei Wähler). Entwürfe für ein Wohngebiet auf den circa 13.300 Quadratmetern im Südwesten existierten bereits 1996, seien aber nicht weiterverfolgt worden, weil sich kein Investor fand und die Stadt kein Geld hatte. Jetzt, so Ecke, sei die Stadt in der Bredouille, etwas unternehmen zu müssen.

Mügeln fehlt das Geld zur Erschließung

Seit zwei Jahren führe sie Gespräche mit den Grundstückseigentümern vor Ort, jedoch verliefen diese negativ. Mittlerweile habe sich jedoch jemand gefunden, an den diese verkauft haben, beschrieb er den Stand, mit weiteren Eignern sei dieser auch im Gespräch. „So dass sich herauskristallisiert, es gibt hier jemanden, der gern bereit ist, das alles aufzukaufen und die Erschließung der Bebauung möglich zu machen.“

Ein Investor, der 2020 auf die Stadt zukommt, könnte sich als gewinnbringend erweisen. Denn – die Frage ging während des Hauptausschusses an die Kämmerei – das Geld, das Wohngebiet selbst zu erschließen, hat sie nach wie vor nicht und Schulden seien keine Option.

Dennoch: Will Mügeln nicht so massiv schrumpfen, wie es das statistische Landesamt in seiner jüngsten Bevölkerungsvorausberechnung für das Jahr 2035 voraussagt hat, braucht die Stadt Zuwachs. Andernfalls müsse sie mit einem Bevölkerungsrückgang von bis zu 20,5 Prozent rechnen.

Arbeiten im ersten Bauabschnitt könnten 2021 beginnen

Die Erschließung des neuen Wohngebiets könnte in zwei Bauabschnitten erfolgen. Die Arbeiten im ersten davon könnten aufgrund bereits erfolgter Käufe des Investors zügig beginnen, wenn Mügeln ihm die angrenzenden städtischen Flächen verkauft. Circa sieben Baugrundstücke mit einer Anliegerstraße könnten so in diesem ersten Bauabschnitt entstehen.

Der Investor würde das Vorhaben gern im Laufe des nächsten Jahres angehen, sagte Bauamtsleiterin Anke Groß. Der Bebauungsplan müsste dafür noch angepasst werden: Veraltetes aus den 1990er Jahren müsste der Stadtrat streichen.

Er müsste auch entscheiden, wie mit den städtischen Grundstücken von knapp 2300 Quadratmetern verfahren wird: Werden sie verkauft und zu welchen Konditionen? Und wird das Jugendhaus, das nicht zum Gebiet gehört, aber angrenzt, gleich mitverkauft?

Von Manuel Niemann