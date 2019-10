Monster, Schlangen und Fledermaus schweben über dem Mühlberg

Collm

Feuerwehr-Chef Heiko Lippert freut sich mit den 15 aktiven Feuerwehrleuten und den vielen fleißigen Helfern, dass der Wettergott entgegen der Prognosen auf ihrer Seite ist. „Um 8 Uhr hat es aufgehört zu regnen und wir konnten mit dem Aufbau der Buden beginnen“, erklärt der Ortswehrleiter. Noch am Wochenende waren sie skeptisch, ob das Drachenfest auf dem Mühlberg ins Wasser fällt oder nicht. „Unser Optimismus hat gesiegt“, so Lippert, als er seine Runde über die Wiese dreht, um die Drachen zu zählen, aufzuschreiben, welcher am höchsten aufgestiegen ist oder welcher gar selbst gebaut wurde.

Der Wind bläst kräftig

Schwer ist es an diesem Nachmittag für die meisten nicht, den Drachen aufsteigen zu lassen, denn der Wind bläst heftig. Und so tanzen zum Beispiel die kleine Fledermaus, das feurige Monster, Batman, eine Schlange und andere lustige Wesen als Drachen am Himmel. Mancher, der einen Lenkdrachen mitgebracht hat, vollführt eine kleine Flugschau. „Wir sind das erste Mal dabei und uns gefällt es sehr gut. Hier ist echt etwas los“, sagt Falko Groß, der mit seiner Partnerin Janett Lein und Sohn Collin auf den Mühlenberg gekommen ist. Durch Mund-zu-Mund-Propaganda hatten sie vom Fest erfahren. Und da Collin von seiner Tante Gitti eine kleine Fledermaus als Drachen am Morgen geschenkt bekommen hatte, gab es kein Zögern, sich von Oschatz nach Collm auf den Weg zu machen.

Buntes Rahmenprogramm wird geboten

Neben Schminkstand, Glücksrad, Hopseburg, Zielspritzen wurde auch viel Kulinarisches geboten. Am Ende gab es auch noch Preise für die am höchsten aufgestiegenen Drachen und den Schönsten. Über Preise durften sich Andreas Böhm aus Lampersdorf, Felix Ruppert aus Collm, Aurelia Brückner aus Leuterwitz, Zoey Frost aus Wermsdorf und Mats Schneider aus Lampersdorf freuen.

Von Bärbel Schumann