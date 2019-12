Lampertswalde

Ein Mopedfahrer wollte am Donnerstag gegen 17 Uhr in der Sommerseite in Lampertswalde an einem Verkaufswagen (Verkäufer: 52) vorbeifahren. Als er Gegenverkehr wahrnahm, versuchte er, hinter dem im ruhenden Verkehr stehenden Wagen zum Halten zu kommen.

Dies misslang, er fuhr auf. Laut Polizei stürzte der Mopedfahrer, verletzte sich und musste in eine Klinik gebracht werden. An dem Fiat Ducato und der Simson entstand ein Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Von OAZ