Mordanklage gegen 83-Jährigen aus Oschatzer Stadtteil Merkwitz

Oschatz/Merkwitz

Reichlich drei Monate hat die Kriminalpolizei in diesem Fall ermittelt. Nun steht fest: „Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat im Ergebnis der geführten Ermittlungen gegen einen 83-Jährigen Anklage zum Landgericht Leipzig – Schwurgerichtskammer – wegen des Tatvorwurfs des Mordes erhoben“, teilt Staatsanwältin Jana Friedrich von der Staatsanwaltschaft Leipzig auf Anfrage mit.

Polizei findet leblose Frau

Dem Mann aus dem Oschatzer Stadtteil Merkwitz wird vorgeworfen, eine 82 Jahre alte Frau am 4. Juni in seinem Wohnhaus in der Erich-Weinert-Straße getötet zu haben. Die Polizei war an diesem Tag vom Auffinden der leblosen Frau informiert worden.

Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Der 83-jährige Tatverdächtige wurde daraufhin am 5. Juni vorläufig festgenommen und befand sich zunächst bis einschließlich 9. September in einstweiliger Unterbringung. Ein Unterbringungsbefehl wird anstelle eines Haftbefehls erlassen, wenn ein Tatverdächtiger schuldunfähig oder vermindert schuldfähig ist und einstweilen in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt unterzubringen ist.

83-Jähriger nicht vorbestraft

Offensichtlich geht die Staatsanwaltschaft nun aber davon aus, dass der nicht vorbestrafte Mann für das Töten der 82-jährigen Frau zur Verantwortung gezogen werden kann. Seit dem 10. September sitzt er deshalb in Untersuchungshaft.

Staatsanwaltschaft hält sich bedeckt

Weitere Angaben zum Inhalt der Anklageschrift und zu Einzelheiten des mutmaßlichen Tatgeschehens, sowie zu möglichen Hintergründen der Tat möchte Staatsanwältin Friedrich nicht machen. „Deren Erörterung bleibt der Hauptverhandlung vorbehalten, der nicht vorgegriffen werden darf“, erklärt sie. Auch zur Person des Tatverdächtigen und möglichen persönlichen beziehungsweise verwandtschaftlichen Verhältnissen zwischen dem Tatverdächtigen und der getöteten Frau hält sich die Staatsanwaltschaft bedeckt.

Ist die Frau erstickt worden?

In Merkwitz wird seit dem 4. Juni darüber spekuliert, was sich an diesem Tag ereignet hat. Den Gerüchten zufolge soll es sich bei dem Tatverdächtigen um einen nahen Verwandten der Getöteten handeln. Die Frau soll erstickt worden sein.

Noch keine Entscheidung zu Eröffnung Hauptverfahren

Ob die Gerüchte stimmen oder sich das Geschehen am 4. Juni ganz anders abgespielt hat, wird wohl erst die Verhandlung ans Licht bringen. Einen Termin dafür gibt es noch nicht. „Über die Eröffnung des Hauptverfahrens ist noch nicht entschieden worden“, teilte Hans Jagenlauf, Pressesprecher des Landgerichtes Leipzig, auf Anfrage mit. Erst wenn die Entscheidung für ein Hauptverfahren getroffen sei, würden die Termine festgelegt.

Von Frank Hörügel