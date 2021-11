Mordprozess gegen 83-Jährigen aus Oschatz beginnt am 18. November

Leipzig/Merkwitz

Die Entscheidung ist gefallen: Ein 83 Jahre alter Mann aus dem Oschatzer Stadtteil Merkwitz muss sich vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichtes Leipzig wegen des Tatvorwurfs des Mordes verantworten. Der Merkwitzer soll am 4. Juni dieses Jahres eine 82 Jahre alte Frau in seinem Wohnhaus getötet haben. Das Landgericht Leipzig hat jetzt entschieden, das Verfahren zur Hauptverhandlung zuzulassen, teilte der Pressesprecher des Landgerichtes Johann Jagenlauf auf Anfrage mit.

Drei Verhandlungstermine angesetzt

Auftakt für die Verhandlung ist am 18. November. Das Landgericht hat noch drei weitere Verhandlungstermine im November angesetzt.

Der 83-jährige Tatverdächtige wurde bereits am 5. Juni vorläufig festgenommen und befand sich zunächst bis einschließlich 9. September in einstweiliger Unterbringung. Seit dem 10.September sitzt er in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Tatverdächtige schuldfähig ist und hat deshalb Anklage wegen Mordes erhoben.

Details bisher unbekannt

Bisher ist unklar, wie die Frau getötet wurde und in welchem Verhältnis sie zu dem Angeklagten stand. Diese Details wird erst die Gerichtsverhandlung ans Licht bringen.

Von Frank Hörügel