Mordprozess gegen Merkwitzer: Hormone nicht an Eifersucht schuld

Leipzig/Merkwitz

Wie im Kriminalroman: Eine 82-Jährige wird leblos in ihrem Bett gefunden. Unter Mordverdacht steht ihr 83-jähriger Ehemann. Wie kam es zum Tod der Rentnerin? Dieser Frage wurde auch am Montag, dem dritten Hauptverhandlungstag des Mordprozesses gegen Fritz K.*, nachgegangen.

Gutachten klärt Todesursache auf

Das rechtsmedizinische Gutachten von Dr. Benjamin Franz, ein Sachverständiger der Universität Leipzig, bestätigte die Todesursache der Rentnerin: Sie wurde erstickt. Darauf wiesen rötliche Punktblutungen in der Gesichtshaut sowie der Lunge hin, die durch das Zerreißen der kleinsten Blutgefäße in Folge einer starken Druckerhöhung ausgelöst wurden, so der Rechtsmediziner. Darüber hinaus stellte er an dem Leichnam einige stumpfe Gewalteinwirkungen fest. So habe es Hautunterblutungen besonders in der rechten Gesichtshälfte und in der Nähe des Handgelenks, aber auch im Beckenbereich gegeben. Dies könnten Verletzungen sein, die durch Festhalten oder eine Fixierung entstanden sind, vermutete der Sachverständige.

Auffällige Abwehrverletzungen habe es jedoch nicht gegeben, weder am Leichnam noch am Angeklagten. Ein mögliches Szenario: Nach kurzer Zeit trat bei der Frau der Herzstillstand ein. Deshalb wehrte sie sich nicht mehr, auch wenn sie noch nicht klinisch tot war.

Rentner im Eifersuchtswahn

Hat Fritz K. den Erstickungstod seiner Ehefrau verursacht? In der Verhandlung berichteten Zeuginnen und Zeugen immer wieder von der Eifersucht des Rentners. Der Angeklagte sei der festen Überzeugung gewesen, dass seine Frau eine Affäre mit den Nachbarn hätte – obwohl die zwei Männer 30 Jahre jünger sind. Doch die beiden Zeugen versicherten in ihren Aussagen nicht zum ersten Mal, dass sie kein Verhältnis mit der Verstorbenen gehabt hätten. Trotzdem blieb der Angeklagte in seiner Annahme unbeirrt.

Keine kognitiven Beeinträchtigungen

Die Eifersuchtsanfälle seien auf seine Hormonbehandlung in Folge einer Krebserkrankung zurückzuführen, glaubten einige der Familienangehörigen. Der forensische Psychiater Dr. Matthias Lammel aus Berlin klärte jedoch auf: Das Medikament könne keine aggressiven Zustände hervorrufen. Auch eine Wesensveränderung oder eine Demenz, von der vor allem die Schwiegertochter des Angeklagten sprach, sei bei dem 83-Jährigen nicht festzustellen. „Es handelte sich um eine selektive Zuspitzung seiner Verhaltensweisen, die sich jedoch nur auf seine Frau bezogen – nicht aber zum Beispiel auf andere Mitglieder seine Familie“, begründete der Neurologe.

Mit den Gutachten spitzt sich die Lage für Fritz K. weiter zu. Noch wurde jedoch nicht geklärt, ob er für das Ableben seiner Frau verantwortlich ist. Das entscheidet das Gericht am Freitag.

*Name des Angeklagten geändert.

Von Fabienne Küchler