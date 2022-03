Moritz Jesch und seine Spuren an der Wettinstraße in Oschatz

Oschatz

Kürzlich wurde in der Oschatzer Allgemeinen über die Bestrebungen der Unser schönes Oschatz GmbH (Uso) berichtet, den alten sogenannten Bauhof zu einem Kleingewerbezentrum umzugestalten. Dabei wurde dessen Geschichte beleuchtet, in der die Firma Görner ein große Rolle spielte.

Eng mit der Familiengeschichte verbunden

Wie OAZ-Leserin Gisela Jesch nun erzählte, ist das Areal eng mit ihrer Familie verbunden. „Der Großvater meines Mannes, Moritz Jesch, war Baumeister. Studiert hatte er in Chemnitz an den Technischen Staatslehranstalten. Unter dem Namen Technische Staatslehranstalten waren 1878 die Höhere Gewerbschule, die Baugewerkenschule, die Werkmeisterschule und die Gewerbzeichenschule vereinigt worden. Später wurde diese Einrichtung Königliche Gewerbeakademie.“

Ein historisches Foto des Areals. Quelle: privat

Moritz Jesch habe dann in Oschatz auf dem Gelände an der Wettinstraße einen Bauhof errichtet, berichtet die 83-Jährige. Zuvor habe die von ihm gegründete Firma ab 1884 ein Areal an der Ecke Wermsdorfer Straße genutzt. Mit dem Bau des 1896 fertiggestellten Gasthofes „Zur Linde“ und mehrerer Privathäuser sei die Wettinstraße erst entstanden. Ein Jahr zuvor hatte Moritz Jesch beim Stadtrat die Genehmigung für den Bau dieser Häuser beantragt, nachdem er das Grundstück von Stadtgutbesitzer August Wohllebe erworben hatte.

Wann der Umzug auf den neuen Bauhof an der Wettinstraße erfolgte, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Die im Familienalbum erhaltenen Fotos, die das früher mit Obstbäumen bestandene Grundstück bereits mit einigem Baumaterial zeigen, sind nicht mit einer Jahreszahl versehen. Der neue Bauhof soll aber schon genutzt worden sein, als die Firma den Gasthof errichtete.

Modernste Technik im Büro: Schreib- und Rechenmaschinen

Klar bestimmen lässt sich hingegen das Alter des Wohnhauses Wettinstraße 3 gegenüber dem Bauhof. Baumeister Moritz Jesch habe es für sich selbst gebaut und das Gebäude 1898 fertiggestellt.

Die Bezeichnung Baumeister wird heute nur noch selten verwendet. Damals stand sie für jemanden, der nicht nur eine Baufirma leitete, sondern selber Planungen und Berechnungen anstellte und die Architektur entwarf. Dazu und für die Buchhaltung hatte Moritz Jesch im Erdgeschoss der Wettinstraße 3 Büros eingerichtet. Dort habe er auf den Einsatz moderner Technik geachtet. Die heute noch erhaltenen Schreib- und Rechenmaschinen zählten damals dazu.

Riesiges Grundstück

„Das Wohnhaus steht auf einem riesigen Grundstück, von dem ein großer Teil als Garten genutzt wurde. Das half der Familie in der schweren Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, sich über Wasser zu halten“, erzählt Gisela Jesch, die heute noch in diesem Haus wohnt. Zu DDR-Zeiten sei es aber immer eine Last gewesen. Die Familie hatte angesichts des ständigen Materialmangels einerseits und der vom Staat niedrig gehaltenen Mieten andererseits die Absicht, das Haus der Stadt zu schenken. Es habe 1990 noch sein ursprüngliches Dach gehabt. Reaktion auf die erste Anfrage wegen einer Neueindeckung sei gewesen, dass der Dachdecker sich hier sein gesamtes Jahreskontingent an Ziegeln verarbeiten sah und deshalb befürchtete, keine weiteren Aufträge annehmen zu können.

Während Moritz Jesch in Oschatz zu Beginn des Jahrhunderts viele Spuren hinterließ, bekam die Firmengeschichte bereits im Ersten Weltkrieg einen Knick. Walther, ältester der drei Söhne des Baumeisters, trug in diesem Krieg eine Kopfverletzung davon. Zwar heiratete er später noch und 1931 wurde sein Sohn Eberhard geboren. Doch Walther konnte die Firma nicht selbstständig leiten. Er tat das jahrelang gemeinsam mit Moritz, der seinen ältesten Sohn noch überlebte. Da in der Familie niemand die Nachfolge des Baumeisters antreten konnte, kommt an dieser Stelle die Familie Görner ins Spiel. Moritz Jesch holte Rudolph Görner – der ebenfalls den Titel Baumeister trug – zunächst als Kompagnon ins Boot und verkaufte die Firma später an ihn.

Faible für Technik bleibt in der Familie

Eberhard Jesch hatte in Dresden studiert und eine Anstellung im dortigen Funkwerk gefunden. Mitte der 1960er-Jahre, nach dem dritten Schlaganfall seiner Mutter Agnes Toni, zog er mit seiner Frau Gisela nach Oschatz und arbeitete dann in der Konstruktion in der Oschatzer Waagenfabrik. Während man in Radebeul und Dresden einen großen Freundeskreis gehabt habe, sei man hier zunächst fremd gewesen. Es sei schwer gewesen, Fuß zu fassen. Später musste Gisela Jesch miterleben, wie ihr Mann nach einer Herz-Operation stürzte und dann jahrelang im Koma lag, bevor er starb.

Das Faible für Technik ist in der Familie Jesch aber offenbar weitergegeben worden. Eberhards Sohn Holger studierte an der Technischen Universität in Dresden Informationstechnik und ist bei Siemens in Erlangen tätig. Enkelin Rebekka hat ebenfalls in der Landeshauptstadt studiert: Werkstoffwissenschaften.

Von Axel Kaminski