Oschatz

Bei einem Auffahrunfall am Mittwoch gegen 10.50 Uhr auf der Bahnhofstraße in Oschatz verletzte sich der Fahrer eines Motorrades und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Augenzeugen war der Motorradfahrer, der auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof unterwegs war, auf einen VW Passat geprallt. Das Auto kam aus der Gartenstraße.

Von Frank Hörügel